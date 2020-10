Intreg postal dedicat de Romfilatelia lui Mircea Lucescu

"In semn de respect si pretuire pentru valorile sportului romanesc, sub egida", Romfilatelia inscrie in proiectul dedicat acestora performanta domnului Mircea Lucescu prin introducerea in circulatie a unui intreg postal", se arata in comunicat."Victoriile vin si cu spiritul, nu doar cu talentul, iar frumusetea luptei sportive trebuie sa inveti sa o iubesti!", este indemnul reputatului tehnician."Romfilatelia ii multumeste pentru clipele unice oferite tuturor romanilor in toata cariera de fotbalist si antrenor, iar gratie determinarii, muncii si talentului sau, milioane de fani din toata lumea au scandat numele lui Mircea Lucescu", concluzioneaza comunicatul.Lucescu, actualul antrenor al echipei ucrainene Dinamo Kiev, cu care s-a calificat in grupele Ligii Campionilor, a facut o vizita la sediul Romfilatelia la finalul lunii august, venind special din Ucraina pentru a demara proiectul "Campioni de legenda".Mircea Lucescu are in palmaresul sau de antrenor Supercupa Europei cu Galatasaray , Cupa UEFA cu Sahtior Donetk , titluri de campion cu Rapid , Galatasaray, Besiktas si Sahtior Donetk (dar si Cupa Ucrainei si Supercupa Ucrainei), dar si Supercupa Rusiei cu Zenit Sankt Petersburg si Supercupa Ucrainei cu Dinamo Kiev Proiectul "Campioni de legenda" vizeaza si alte nume importante din sportul romanesc, precum fostul portar Helmut Duckadam . Romfilatelia a mai onorat recent si alti campioni ai sportului romanesc, precum Virginia Ruzici sau Ana-Maria Popescu, iar in luna noiembrie va marca implinirea a 90 de ani de existenta a Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, propunerile legate de lansarea intregurilor postale vizand campioanele olimpice Camelia Potec si Diana Mocanu.