Mircea Lucescu are Ucraina la picioare. Inca un trofeu pentru antrenorul roman

In finala Cupei Ucrainei, Dinamo Kiev a invins Zoria Lugansk, scor 1-0 dupa prelungiri. Golul a fost marcat de Tsigankov, in minutul 98. In minutul 105+2, acelasi Tsigankov a ratat un penalti.Pentru Dinamo Kiev este a 13-a Cupa a Ucrainei castigata.