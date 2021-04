Ce a spus Mircea Lucescu dupa castigarea titlului cu Dinamo Kiev

"Nu am crezut ca intr-un interval atat de scurt, de opt luni, sa reusim sa facem o astfel de echipa, ati vazut-o si dumneavoastra in seara aceasta cum a jucat. In primul rand, ei au invatat sa joace pentru a castiga, acesta era lucrul cel mai important. Talentul e acelasi, a ramas, au acum o foarte buna organizare, disciplina totala, o interpertare a jocului asa cum mi-am dorit si cum isi doreste orice antrenor care vrea sa aiba o echipa competitiva si invingatoare.Am jucat pentru a castiga acest meci in primul rand si am abordat altfel jocul, un joc de atac, care sa ne dea satisfactie. Celelalte meciuri le-am jucat in primul rand cu ideea de a castiga punctele.De aceea nu a fost un joc intamplator. Am jucat astazi si pentru spectacol, am vrut sa castigam acest joc demonstrand ca am fost intr-adevar cea mai buna echipa in acest campionat . In plus, cred ca este o demosntratie ca ceea ce investesti in jucatorii tai da rezultate. Noi, cu aceeasi formatie, cu aceeasi jucatori , dar cu o totala alta mentalitate in ceea ce priveste pregatirea, abordarea jocului, analiza am reusit sa iesim la suprafata. Munca pe care am depus-o, asta a facut diferenta, intre ce a fost aceasta echipa anul trecut si ce este astazi", a declarat Lucescu, care a castigat campionatul la primul sezon pe banca formatiei Dinamo.Formatia Dinamo Kiev , antrenata de Mircea Lucescu, a castigat, duminica, titlul in Ucraina, dupa ce a invins cu scorul de 5-0 echipa Inhulet, in etapa a XXIII-a.Au marcat Zabarnii '4, Besiedin '14, Tigankov '49, '71 si Popov '82.Tot duminica, rivala Sahtior Donetk a fost invinsa de Oleksandria, scor 2-0.Cu trei etape inainte de finalul sezonului, Dinamo Kiev are 58 de puncte, iar Sahtior Donetk are 45.Mircea Lucescu a mai castigat titlul in Ucraina de opt ori, cu Sahtior Donetk, in perioada 2005-2014.