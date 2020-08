Mircea Lucescu a debutat cu o victorie in mandatul de antrenor la Dinamo Kiev

Golurile au fost marcate de Mikkel Duelund (6), Vladislav Supriaha (16) si Carlos De Pena (52), potrivit site-ului clubului.Lucescu a folosit multi jucatori tineri in acest meci de verificare, in conditiile in care mai multi titulari sunt indisponibili.Tehnicianul roman a inceput cu Boiko - Timcik, Zabarnii, Sirota, Karavaev - Sidorciuk, Sepelev, Buialski, Liedniev - Duelund, Supriaha.In repriza secunda au evoluat: Buscian - Timcik, Sidorciuk (Zabarnii, 68), Sirota, Vantuh - Andrievski, Buialski (Gerson Rodrigues, 68), Buleta, Titaisvili - De Pena, Fran Sol.