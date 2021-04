Mircea Lucescu, zeu in Ucraina. Antrenorul roman a castigat titlul si cu Dinamo Kiev

Antrenorul roman a castigat matematic campionatul cu Dinamo Kiev, dupa victoria cu Inhulets, 5-0.Echipa din capitala Ucrainei nu mai castigase titlul din sezonul 2015-2016.Putine persoane ii dadeau vreo sansa lui Mircea Lucescu la Dinamo Kiev , mai ales ca formatia patronata de Surkis trecea printr-o reconstructie totala si nici nu mai dispunea de un buget considerabil ca-n sezoanele trecute.Lucescu nu a cedat si a calificat echipa mai intai in grupele Champions League, iar apoi in primavara Europa League.Tehnicianul roman poate face chiar eventul, echipa joaca finala Cupei Ucrainei pe 13 mai, cu Zorya.Titlul castigat cu Dinamo Kiev este al 34 trofeu din cariera lui Mircea Lucescu.Doar Sir Alex Ferguson il depaseste pe antrenorul roman.