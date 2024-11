Mircea Lucescu, dezvaluiri incredibile: O fac intentionat

Mircea Lucescu, probabil cel mai bun antrenor roman din ultimul deceniu, a facut o dezvaluire incredibila.

Intr-un amplu interviu acordat revistei oficiale a clubului Sahtior, "Il Luce" a marturisit ca cele mai multe dintre reactiile nervoase pe care le are in timpul meciurilor sunt intentionate.

Romanul sustine ca astfel incearca sa atraga atentia asupra unor situatii care altfel ar trece, poate, neobservate.

"O fac intentionat, atunci cand vreau sa atrag atentia asupra unor situatii. In realitate, eu am totul sub control", a spus Mircea Lucescu, tehnicianul completand:

"Binenteles ca sunt si iesiri nervoase reale, insa sunt si unele pe care pe provoc intentionat."

Antrenorul lui Sahtior marturiseste ca in timpul partidelor foloseste gesturi pe care le-a studiat si exersat in zeci de ani de cariera.

"Pot spune ca exista o masca pe care o folosesc. Am creat-o in timp, in miile de meciuri. In primii ani de cariera nu eram asa, dar apoi am invatat ce inseamna meseria asta si cum sa-mi controlez emotiile. Rabufnesc atunci cand situatia o cere", a mai spus Lucescu.

Mircea Lucescu este recunoscut ca fiind unul dintre antrenorii care critica in termeni duri arbitrajele pe care le considera dezavantajoase.

Una dintre reactiile memorabile ale lui Lucescu a venit dupa un meci cu Barcelona, atunci cand i-a intrerupt conferinta de presa a lui Guardiola.

M.D.

