Scandal monstru intre Mircea Lucescu si Guardiola. "M-a jignit de doua ori. Am urlat la el, la toti." De unde a plecat conflictul dintre cei doi

Cei doi s-au intalnit de cateva ori in Champions League, pe vremea cand romanul pregatea pe Sahtior Donetk , iar tehnicianul spaniol era la Barcelona Lucescu s-a suparat la culme dupa ce echipa lui Guardiola nu a fost fair-play intr-una din partidele directe."M-a jignit de doua ori. In 2008, cand o conduceam pe Barcelona cu 1-0 in minutul 86, iar jucatorii sai nu ne-au dat mingea inapoi dupa ce baietii mei o trimisesera intentionat in afara terenului. Pana la urma, am fost invinsi, 1-2. Nu puteam accepta ca o asemenea echipa sa se poarte astfel. Am inceput sa urlu la Guardiola, la Barcelona, la toti."A doua oara, tot cu Sahtior, in << optimile >> Ligii, in 2015. El era la Bayern. Dupa 0-0 la Lvov, Kucer a fost eliminat chiar la startul returului si adversarii au marcat din penalty. Pana la urma, ne-au batut cu 7-0 si l-am vazut pe Guardiola sarind de bucurie si la golurile de 5-0, de 6-0. Trebuie sa ne respectam", a povestit antrenorul roman in presa din Ucraina.Totusi, Mircea Lucescu are cuvinte de lauda la adresa lui Guardiola."Pep ne va depasi pe toti. Si pe mine, si pe Ferguson. La 50 de ani si la ritmul in care castiga, nu va fi o problema. E inteligent, intotdeauna se duce acolo unde isi poate construi echipa, unde are toate resursele.Si la joc, si la trofee, e mereu foarte sus. Intreaga lui cariera a ramas la cel mai inalt nivel. Barcelona, Bayern, Manchester City . Asa va fi pana la capat, a spus antrenorul roman pentru gsp.