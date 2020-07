Mircea Lucescu, huiduit de fanii echipei Dinamo Kiev

Potrivit presei urcainene, Lucescu a asistat la un meci al echipei U19 a clubului, iar cateva zeci de fani s-au adunat la arena unde avea loc partida si i-au cerut tehnicianului roman sa paraseasca gruparea.Tot marti, Mircea Lucescu a depus un buchet de flori la statuia fostului antrenor al echipei Dinamo Kiev Valeri Lobanovski. Gestul sau vine dupa ce a facut, anul trecut, declaratii nepotrivite la adresa marelui tehnician ucrainean, clasat de France Fotball pe locul 6 in topul celor mai mari antrenori de istorie, fata de fostul selectioner al Romaniei si Turciei, care a fost pozitionat pe locul 41. Lucescu a spus ca Lobanovski nu isi merita locul, pentru ca nu a avut succes pe plan international, iar afirmatia este tinuta minte de suporterii echipei Dinamo Kiev."Sunt foarte fericit ca sunt aici. Imi amintesc foarte bine perioada in care Valeryi Lobanovski isi incepea cariera de antrenor la clubul din Kiev. Imi aduc aminte cand la mijlocul anilor 80, Dinamo Kiev a jucat impotriva Universitatii Craiova. Am fost foarte impresionat de jocul acelui Dinamo. Acea echipa a dominat toti rivalii. Valeri Lobanovski este un om cu adevarat extraordinar care si-a adus o contributie uriasa la dezvoltarea fotbalului. Desigur, el a ramas in memoria fanilor, indiferent care dintre acestia sprijina echipa. A fost un antrenor de top. Fara indoiala, el merita toate cuvintele pe care specialistii le-au spus si le spun despre el. Lobanovski este unul dintre cei mai buni antrenori din istoria fotbalului", a declarat Lucescu la monument, citat de site-ul oficial al clubului ucrainean.Fost 12 ani antrenor al rivalei Sahtior Donetk , Mircea Lucescu a semnat saptamana trecuta un contract pe doua sezoane cu Dinamo Kiev, insa numirea lui a fost contestata de fanii echipei ucrainene. Luni a anuntat ca renunta la echipa, dar marti a plecat la Kiev pentru o noua discutie cu presedintele Igor Surkis si a inceput deja munca la noua sa grupare.