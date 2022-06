Mircea Lucescu, nemultumit de topul celor mai buni antrenori din istorie: Pe site-ul UEFA apar pe locul doi!

Micea Lucescu nu si-a putut ascunde nemultumirea dupa ce prestigioasa revista franceza France Football l-a plasat pe locul al doilea in topul celor mai buni antrenori din istorie.

"Il Luce" s-a declarat surprins de includerea in Top 10 a lui Valeri Lobanovski si spune ca el este considerat de UEFA al doilea cel mai bun antrenor din lume!

"Mi se pare normal, am vazut si eu numele acolo, e absolut normal. Sunt foarte putini din estul Europei. Ma surprinde foarte tare pozitia lui Lobanovski. Cand a iesit afara, nu a mai avut absolut niciun rezultat. Vedeti, ca nu se iau in considerare doar trofeele. Asa, cu trofeele castigate de Stefan Kovacs, ar trebui sa fie mai in fata.

Daca te uiti pe alte site-uri, mai ales pe cel al UEFA, eu apar pe locul al doilea, ca numar de trofee. Apar pe locul trei ca numar de prezente in cupele europene, nu doar Champions League, si Europa League", a spus Lucescu la Telekom Sport.

Mircea Lucescu si Stefan Kovacs au fost inclusi de revista France Football pe lista celor mai buni 50 de antrenori din istoria acestui sport, primul fiind pe locul 41, iar al doilea, pe 43.

France Football a avut in vedere trei criterii principale pentru realizarea topului, palmaresul la nivel de club, mostenirea lasata si personalitatea.

