Imagini fabuloase cu Mircea Lucescu dupa castigarea titlului cu Dinamo Kiev in Ucraina. Cum a petrecut antrenorul roman VIDEO

Finalul meciului a declasant sarbatoarea la echipa din capitala Ucrainei.Oamenii din staff si fotbalistii au sarit pe Mircea Lucescu si l-au stropit cu sampanie.Sursa video: Youtube / Romania Fan TVEste un sezon fantastic pentru Mircea Lucescu in Ucraina. Antrenorul roman a reusit sa castige titlul cu Dinamo Kiev, dupa ce anul trecut a calificat echipa in grupele Champions League.Formatia ucraineana a ajuns pana in optimile Europa League, unde a fost eliminata de Villarea.Lucescu mai poate sa puna mana pe un trofeu. Dinamo Kiev va juca in luna mai finala Cupei Ucrainei, cu Zorya.