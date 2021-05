Mircea Lucescu se va imuniza impotriva COVID- 19. Ce vaccin a ales antrenorul roman

Cu probleme cardiace si cu risc mare de imbolnavire, antrenorul roman a luat decizia de a se vaccina impotriva COVID -19.Lucescu nu a avut timp acum de imunizarea contra noului coronavirus, lupta la titlu din Ucraina i-a dat ocupat tot timpul.Conform surselor Ziare.com, tehnicianul se va vaccina cu Pfizer, iar rapelul il va face tot in Romania.Mircea Lucescu este rege in Ucraina, a castigat titlul si Cupa cu Dinamo Kiev.In plus, echipa ucraineana s-a calificat si in grupele Champions League.