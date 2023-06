Turcii anunta cand incep negocierile dintre Mircea Lucescu si Galatasaray

Directorul sportiv al clubului Galatasaray, Cenk Ergun, l-a contactat joi pe Mircea Lucescu pentru a-l invita la o discutie in vederea preluarii postului de antrenor principal al clubului turc, iar tehnicianul romans-a declarat dispus sa aiba o intrevedere cu oficialii gruparii din Istanbul dupa 15 mai.

Potrivit cotidianului Hurriyet, Galatasaray are in vedere mai multe variante pentru postul de antrenor principal, cum ar fi Marcelo Bielsa si Lucien Favre, dar preferatul presedintelui gruparii, Dursun Ozbek, este Mircea Lucescu. Ozbek i-a cerut lui Cenk Ergun sa il contacteze pe Lucescu.

"Sa ne intalnim si sa discutam cu Lucescy. Numele lui a fost mentionat de-a lungul anilor in legatura cu multe cluburi, dar el nu a venit in Turcia din diverse motive. Poate se intrunesc conditiile si il putem convinge", ar fi spus Ozbek, conform Hurriyet, citat de News.ro.

Ergun l-a contactat pe Mircea Lucescu, care i-a spus ca poate discuta cu oficialii de la Galatasaray, insa nu acum, ci dupa 15 mai, cand se va incheia campionatul Ucrainei.

In urma cu trei zile, fanatik.com.tr scria ca Dursun Ozbek s-a inteles cu Mircea Lucescu pentru postul de antrenor principal.

Mircea Lucescu a antrenat echipa Galatasaray in perioada 2000-2002 si a castigat cu aceasta Supercupa Europei in 2000 si campionatul Turciei in 2002.

Tehnicianul roman pregateste formatia ucraineana Sahtior Donetk din 2004.