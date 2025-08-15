Mircea Lucescu a anunțat stranierii pentru meciurile din septembrie. Ce se întâmplă cu Ianis Hagi

Echipa națională a României FOTO Facebook echipa nationala

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partidele din septembrie împotriva Canadei şi Ciprului.

România va înfrunta Canada într-un meci amical, în 5 septembrie, de la ora 21.00, pe Arena Naţională, şi Cipru în 9 septembrie, de la ora 21.45, la Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Lista preliminară cu 19 fotbalişti care evoluează la cluburi din străinătate:

Portari

Horaţiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundaşi

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuţ NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);

Mijlocaşi

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUŢAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIŢĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);

Atacanţi

Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUŞ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).

Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranieri plus jucătorii din competiţia internă, va fi anunţat ulterior.

Ianis Hagi, rămas fără echipă după despărțirea de Glasgow Rangers, nu se află pe această listă, dar poate fi introdus ulterior.

Drumul spre Mondial

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Se califică direct câştigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor vor fi împărţite prin tragere la sorţi şi vor disputa două jocuri de baraj (semifinală şi finală) pentru a se stabili ultimele 4 naţionale europene calificate.

