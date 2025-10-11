Mircea Lucescu, un car de nervi. Ce-a spus despre Ianis Hagi: ”Nu mă întrebați!”

România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Înaintea meciului, selecționerul Mircea Lucescu a fost extrem de nervos la conferința de presă.

În Grupa H, Austria ocupă primul loc, cu 15 puncte (5 jocuri), urmată de Bosnia-Herțegovina, 13 puncte (6 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 5 puncte (6 jocuri), San Marino, 0 puncte (6 jocuri).

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic și Canada se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Întrebat despre declaraţia de după amicalul cu Republica Moldova, referitoare la o eventuală plecare de la echipa naţională, selecționerul Mircea Lucescu a spus: ”Nu pune întrebarea. No comment. Vrei să invoc amendamentul 5? Haideţi să nu facem astfel de...Am o responsabilitate mare, jucătorilor să nu le fie ruşine când iasă de pe teren”.

De asemenea, Lucescu a fost întrebat despre faptul că a convocat 5 jucători de la FCSB şi nici măcar unul de la liderul Botoşani. ”Tu ai fost data trecută când am vorbit? Vă daţi seama? Sunt jucători de antrenament, când i-ai băgat în teren şi-au pierdut orientarea. Sunt jucători de echipă, când îi aduci la naţională nu mai sunt aceiaşi. Nu are nicio legătură. Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Bravo vouă”, a răspuns el nervos, înainte de a părăsi conferința.

"Va purta Ianis Hagi banderola și la meciul cu Austria?”, a fost o altă întrebare care l-a deranjat pe selecționer.

”Nu mă întrebați! Ce vreți să știți, cine joacă și cine nu joacă? Veți vedea abia mâine", a declarat Lucescu.

Ads