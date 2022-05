Ce spune patronul lui Dinamo Kiev despre plecarea lui Mircea Lucescu de la echipa ucraineană

Patronul clubului Dinamo Kiev, Igor Surkis, a negat informaţiile, potrivit cărora antrenorul Mircea Lucescu ar dori să părsească echipa.

"Nu ştiu ce se scrie în presă, nici nu s-a discutat asta. El are contract până în 2024, vrea să lucreze. Ideea meciurilor caritabile a fost a lui şi cred că a fost foarte corectă", a spus Surkis, potrivit football24.ua.

El a vorbit şi despre plecările unor jucători, recunoscând faptul că unii dintre ei ar urma să fie transferaţi pentru a obţine fondurile necesare întreţinerii echipei.

"Trebuie mereu bani pentru a construi o echipă. Da, unii vor pleca, probabil. Există o ofertă bună pentru Mikolenko, îl vom lăsa să plece, 20 de milioane de euro reprezintă o ofertă bună pentru club. Dacă vor fi oferte pentru 2-3 jucători, îi vom lăsa să plece. Dar asta nu înseamnă că sunt gata să vând echipa, azi. Am fost acuzat că am scos echipa din ţară ca să o vând. Nu s-a întâmplat asta, nici nu am încercat. Ca să infirm toate zvonurile, echipa nu este de vânzare. Dacă sunt oferte pentru anumiţi jucători, de exemplu pentru Ţigankov, şi sunt potrivite pentru club şi pentru jucători, atunci le vom lua în considerare. Dar trebuie să existe oferte", a precizat el.

Campionatul Ucrainei a fost întrerupt şi nu a fost acordat titlul de campioană, odată cu invazia rusă. Ediţia 2022/2023 a competiţiei s-ar putea desfăşura în străinătate, în Polonia sau Turcia.

Ads

Înteruperea a găsit-o pe rivala Şahtior Doneţk pe primul loc, cu două puncte avantaj faţă de Dinamo Kiev, deoarece în ultimul meci elevii lui Lucescu au remizat surprinzător cu Zoria Lugansk. În mod normal, atât Şahtior Doenţk, cât şi Dinamo Kev ar fi trebuit să joace în preliminariile Ligii Campionilor. După ce Rusia a fost exclusă din competiţie de UEFA, a devenit disponibil un loc în faza grupelor, iar acesta a fost acordat Ucrainei.

Federaţia ucraineană a decis ca ocupanta primului loc să meargă în grupele Ligii Campionilor, respectiv Şahtior Doneţk, iar Dinamo, în turul al doilea preliminar.

Surkis spune că nu este afectat de această situaţie: "Nu contează, campionatul nu a fost terminat şi totul a fost făcut pe baza regulamentelor. Dacă eram pe primul loc, mergeam în grupe, dar nu sunt resentimente. Vom încerca să ne calfiicăm în grupe".

Ads