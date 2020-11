Mircea Lucescu, tot mai aproape de plecarea de la Dinamo Kiev din cauza COVID - 19. Dorul de sotia sa nu-i da pace

Pentru acest final de an, Lucescu mai are o singura dorinta: vrea sa se califice cu ucrainienii in primavara europeana. Dinamo Kiev este la mare lupta cu Ferencvaros pentru locul trei, pozitie ce asigura calificarea in Europa League.Lucescu mai are de disputat sapte meciuri in 2020 cu echipa ucraineana, patru in campionat si trei in Champions League, dupa care vrea sa ia o decizie in ceea ce priveste viitorul sau la Kiev.Conform unor surse Ziare.com, tehnicianul roman nu este incantat de experienta din Ucraina, mai ales ca este prima data in cariera sa de antrenor cand sta departe de sotia sa Neli. Si asta din cauza pandemiei de coronavirus.Lucescu sta singur, izolat intr-un apartament in cantonamentul echipei de la marginea capitalei Ucrainei si este tot mai decis sa plece in iarna, de la Dinamo Kiev, daca va continua aceasta criza sanitara.Antrenorul roman nu se vede stand o perioada indelungata fara sotia sa.Pana atunci, Mircea Lucescu vrea s-o califice pe Dinamo Kiev in Europa League si sa lase echipa pe primul loc, cu mari sanse la castigarea campionatului.In jur de 30 de milioane de euro a castigat Dinamo Kiev de pe urma calificarii in grupele Champions League, cu Mircea Lucescu pe banca tehnica.In plus, romanul a si crescut cota unor anumiti jucatori care sunt acum cautati de marile echipe din cele mai importante campionate.Fundasul de 21 de ani al ucrainienilor, Vitali Mykolenko, ar avea o oferta de peste 20 de milioane de euro la Inter Milano CITESTE SI: Ultimele noutati despre Danut Lupu, aflat la terapie intensiva din cauza COVID - 19. "Are un corp puternic"