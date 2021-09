Ce a spus Mircea Lucescu după meciul dramatic pe care l-a avut în Champions League

Tehnicianul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a declarat marţi seară, după meciul cu Benfica, scor 0-0, din Liga Campionilor, că formaţia sa va lupta până la sfârşit în grupă pentru fiecare punct.

“Este un rezultat pozitiv. Am jucat cu o echipă foarte bună. Ne-am apărat bine şi ne-am aşteptat şansa. Am avut câteva ocazii. Am avut o bară şi am înscris un gol care din păcate a fost anulat. Suntem într-o grupă foarte dificilă, în care toate meciurile se vor juca la o intensitate mare. Ne vom lupta până la sfârşit pentru fiecare punct. Este important pentru jucătorii mei să creadă în ei, ca să aibă mai mult curaj”, a spus Lucescu.

Formaţia Dinamo Kiev, antrenată de Mircea Lucescu, a remizat, marţi seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Benfica Lisabona, în prima etapă a grupei E a Ligii Campionilor.

În minutul 90+6, un gol al gazdelor a fost anulat pentru ofsaid, după consultarea VAR.