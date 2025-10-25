Crește presiunea pe Mircea Lucescu la națională: ”Nu suntem leproși!”

Naţionala României va disputa în luna noiembrie ultimele două partide din preliminariile CM 2026, în Bosnia-Herţegovina şi la Ploieşti, cu San Marino.

Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 20:45, va avea loc confruntarea Bosnia şi Herţegovina – România, la Zenica, iar marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45, se va disputa meciul România – San Marino, la Ploieşti, pe stadionul “Ilie Oană”.

Selecționerul Mircea Lucescu e supus unei mari presiuni referitoare la jucătorii convocați, cei de la FC Botoșani, liderul campionatului, fiind nemulțumiți că nu au jucători la lot.

”Poate să fie, de ce nu, un jucător de la Botoșani. Doar nu suntem leproși sau nu are nimeni vreo boală incurabilă la Botoșani încât să nu poată să fie la un moment dat convocat. Pentru că au fost convocați jucători de la echipe mult mai slabe, în premieră, fără multe jocuri în prima ligă. Deci, chiar au fost jucători”, a spus antrenorul Leo Grozavu, conform Prosport.ro.

Lucescu a fost întrebat înaintea meciului cu Austria despre faptul că a convocat 5 jucători de la FCSB şi nici măcar unul de la liderul Botoşani. ”Tu ai fost data trecută când am vorbit? Vă daţi seama? Sunt jucători de antrenament, când i-ai băgat în teren şi-au pierdut orientarea. Sunt jucători de echipă, când îi aduci la naţională nu mai sunt aceiaşi. Nu are nicio legătură. Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Bravo vouă”, a răspuns selecționerul.

