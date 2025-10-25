Crește presiunea pe Mircea Lucescu la națională: ”Nu suntem leproși!”

Autor: Teodor Serban
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 12:07
251 citiri
Crește presiunea pe Mircea Lucescu la națională: ”Nu suntem leproși!”
Mircea Lucescu. Foto: Captură Youtube / Orange Sport Romania

Naţionala României va disputa în luna noiembrie ultimele două partide din preliminariile CM 2026, în Bosnia-Herţegovina şi la Ploieşti, cu San Marino.

Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 20:45, va avea loc confruntarea Bosnia şi Herţegovina – România, la Zenica, iar marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45, se va disputa meciul România – San Marino, la Ploieşti, pe stadionul “Ilie Oană”.

Selecționerul Mircea Lucescu e supus unei mari presiuni referitoare la jucătorii convocați, cei de la FC Botoșani, liderul campionatului, fiind nemulțumiți că nu au jucători la lot.

”Poate să fie, de ce nu, un jucător de la Botoșani. Doar nu suntem leproși sau nu are nimeni vreo boală incurabilă la Botoșani încât să nu poată să fie la un moment dat convocat. Pentru că au fost convocați jucători de la echipe mult mai slabe, în premieră, fără multe jocuri în prima ligă. Deci, chiar au fost jucători”, a spus antrenorul Leo Grozavu, conform Prosport.ro.

Lucescu a fost întrebat înaintea meciului cu Austria despre faptul că a convocat 5 jucători de la FCSB şi nici măcar unul de la liderul Botoşani. ”Tu ai fost data trecută când am vorbit? Vă daţi seama? Sunt jucători de antrenament, când i-ai băgat în teren şi-au pierdut orientarea. Sunt jucători de echipă, când îi aduci la naţională nu mai sunt aceiaşi. Nu are nicio legătură. Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Bravo vouă”, a răspuns selecționerul.

Se pun în vânzare biletele la meciul care poate califica România la Campionatul Mondial
Se pun în vânzare biletele la meciul care poate califica România la Campionatul Mondial
Naţionala României va disputa în luna noiembrie ultimele două partide din preliminariile CM 2026, în Bosnia-Herţegovina şi la Ploieşti, cu San Marino. Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora...
Surpriză: numele nou pe care Mircea Lucescu ar putea miza în dubla cu Bosnia și San Marino
Surpriză: numele nou pe care Mircea Lucescu ar putea miza în dubla cu Bosnia și San Marino
România trage tare pentru a prinde a doua urnă la tragerea la sorți a playoff-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, care va avea loc începând cu luna iunie...
#mircea lucescu, #nationala, #Romania, #selectioner , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Familia lui Felix Baumgartner a luat decizia, la trei luni de la tragedie: 900.000 de euro!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian si nu l-a mai lasat sa termine propozitia: "Eu sunt roman"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Crește presiunea pe Mircea Lucescu la națională: ”Nu suntem leproși!”
  2. Ratare pentru Sabrina Voinea în prima finală a zilei la Mondiale. Urmează marea încercare pentru aur
  3. S-a stabilit finala de la WTA Tokyo, după un abandon notabil
  4. Gigi Becali s-a abținut în ultimul moment să distrugă un fotbalist de la FCSB: "E bombă atomică"
  5. Ce a făcut Messi la o zi după ce și-a prelungit contractul până în 2028
  6. Cristi Chivu a întrerupt imediat un jurnalist italian: „Eu sunt român și sunt mândru de asta!”
  7. După scandalul de la Craiova, Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de 18.000 de euro primit cadou!
  8. S-a aflat cine e "sifonul" lui Gigi Becali din vestiarul echipei FCSB
  9. "Bombă" în Italia: Chivu poate trece pe primul loc după surpriza serii în Serie A
  10. S-a terminat FC Argeș - Dinamo. Două goluri au decis meciul