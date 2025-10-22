Cristi Chivu reușește acolo unde Mircea Lucescu a dat chix: "Bravo lui!"

Mircea Lucescu, actualul selecționer al României, nu și-a ascuns admirația pentru parcursul spectaculos al lui Cristi Chivu pe banca tehnică a celor de la Inter Milano. La 80 de ani, Lucescu rămâne atent la evoluția tinerilor antrenori români și s-a declarat încântat de rezultatele lui Chivu în Serie A și Liga Campionilor.

Inter, parcurs perfect în Europa

Inter a reușit un început de campanie europeană de excepție: trei victorii din trei meciuri, fără gol primit. Marți seară, trupa lui Chivu a trecut cu un categoric 4-0 de Royale Union SG, campioana Belgiei, confirmând forma excelentă prin care trece.

„Mă bucur foarte mult pentru el, face o treabă excelentă acolo. Reușește să țină jucătorii în priză, chiar și atunci când joacă din 3 în 3 zile. La fiecare meci a făcut schimbări importante și toți jucătorii sunt implicați. Bravo lui!”, a declarat Mircea Lucescu pentru DigiSport.

În cele 4 luni cât a pregătit formația milaneză, între decembrie 1998 și martie 1999, Mircea Lucescu a adunat 4 victorii, 4 remize și 9 înfrângeri în 17 meciuri.

Chivu are deja 8 victorii pe banca echipei Inter în 10 meciuri.

