Cristi Chivu reușește acolo unde Mircea Lucescu a dat chix: "Bravo lui!"

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:47
210 citiri
Cristi Chivu reușește acolo unde Mircea Lucescu a dat chix: "Bravo lui!"
Cristi Chivu FOTO X Inter

Mircea Lucescu, actualul selecționer al României, nu și-a ascuns admirația pentru parcursul spectaculos al lui Cristi Chivu pe banca tehnică a celor de la Inter Milano. La 80 de ani, Lucescu rămâne atent la evoluția tinerilor antrenori români și s-a declarat încântat de rezultatele lui Chivu în Serie A și Liga Campionilor.

Inter, parcurs perfect în Europa

Inter a reușit un început de campanie europeană de excepție: trei victorii din trei meciuri, fără gol primit. Marți seară, trupa lui Chivu a trecut cu un categoric 4-0 de Royale Union SG, campioana Belgiei, confirmând forma excelentă prin care trece.

„Mă bucur foarte mult pentru el, face o treabă excelentă acolo. Reușește să țină jucătorii în priză, chiar și atunci când joacă din 3 în 3 zile. La fiecare meci a făcut schimbări importante și toți jucătorii sunt implicați. Bravo lui!”, a declarat Mircea Lucescu pentru DigiSport.

În cele 4 luni cât a pregătit formația milaneză, între decembrie 1998 și martie 1999, Mircea Lucescu a adunat 4 victorii, 4 remize și 9 înfrângeri în 17 meciuri.

Chivu are deja 8 victorii pe banca echipei Inter în 10 meciuri.

Cristi Chivu, pus în încurcătură: ”Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român...”
Cristi Chivu, pus în încurcătură: ”Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român...”
Antrenorul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a evidențiat unitatea grupului său de jucători și munca pe care aceștia au depus-o de la debutul sezonului și care le-a permis să obțină a...
Ce notă i-au acordat italienii lui Cristi Chivu după succesul la scor din Liga Campionilor
Ce notă i-au acordat italienii lui Cristi Chivu după succesul la scor din Liga Campionilor
Inter Milano continuă parcursul perfect din faza principală a Ligii Campionilor, iar Cristi Chivu își consolidează statutul de revelație pe banca „nerazzurrilor”. După victoria...
#mircea lucescu, #Cristi Chivu, #Inter Milano , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au crezut ca nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvant in minte, sunt roman!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristi Chivu reușește acolo unde Mircea Lucescu a dat chix: "Bravo lui!"
  2. Dennis Man recunoaște: ”Cea mai frumoasă noapte din viața mea”
  3. Se pun în vânzare biletele la meciul care poate califica România la Campionatul Mondial
  4. Imagini fierbinți cu lidera mondială și cea mai bună prietenă din WTA: ”Te iubesc!” FOTO
  5. Dennis Man intră în istoria românilor din Liga Campionilor. De la Mutu nu s-a mai întâmplat asta
  6. Cristi Chivu, pus în încurcătură: ”Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român...”
  7. Jannik Sinner, pus la zid de compatrioți: ”Gândeşte-te bine! Noi te iubim, tu ne iubeşti?”
  8. Novak Djokovic, retragere de ultimă oră: ”Am avut amintiri minunate de-a lungul anilor”
  9. Presa italiană, la picioarele lui Dennis Man, după golul superb din Liga Campionilor: ”Nu a fost imparabil”
  10. Ce notă i-au acordat italienii lui Cristi Chivu după succesul la scor din Liga Campionilor