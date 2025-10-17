Mircea Lucescu i-a dat răspunsul lui Mirel Rădoi: ”Am greșit când am spus că îl stimez”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 14:06
732 citiri
Mircea Lucescu i-a dat răspunsul lui Mirel Rădoi: ”Am greșit când am spus că îl stimez”
Mircea Lucescu. Foto: Captură Youtube / Orange Sport Romania

Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a avut o conferință de presă explozivă înaintea meciului cu Unirea Slobozia, una dintre țintele sale fiind selecționerul Mircea Lucescu.

Totul a pornit de la o declarație a lui Gigi Becali, care a dezvăluit că a fost sunat de Mircea Lucescu înaintea meciului FCSBUniversitatea Craiova 1-0. Patronul campioanei a spus că selecționerul i-a urat succes înaintea partidei, gest care l-a revoltat pe Rădoi.

”Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta.

Nu am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă.

Dar mergem înainte. V-am spus, este încă un lucru pe care-l vom folosi ca motivație pentru jucători. Toate lucrurile astea nu vor face altceva decât să ne întărească. Ca selecționer, nu mi-am permis nici măcar să sun jucătorii fără acordul cluburilor. Nu a existat așa ceva. Dar fiecare face cum crede”, a spus Rădoi.

„Sunt foarte surprins că Rădoi se alătură corului celor care mă denigrează. N-am fost și nu voi fi împotriva Craiovei. Iar eu sunt ultimul om care ar putea fi acuzat că ține cu Steaua.

Am și spus în repetate ocazii în ultima vreme că Universitatea are o mare oportunitate de a cuceri titlul în acest sezon. Despre declarația asta a auzit? Sau a auzit când am spus că îl stimez și-i apreciez munca pe care o face ca tehnician?

Rădoi trebuie să înțeleagă că, dincolo de relațiile profesionale, există și o latură umană. În acest sens i-am urat succes lui Gigi, așa cum și el procedează înaintea meciurilor echipei naționale. O chestiune de cordialitate și de civilizație, care se practică peste tot în lume!

Eu încerc să fiu corect și amabil cu toți, iar unii ajung să se bage în seamă fără niciun sens. Nu mai putem să avem relații personale? Rădoi îmi demonstrează cu asta că am greșit când am spus că îl stimez.

Să afirmi că am făcut o mizerie mi se pare o formă de a mă denigra, cum se întâmplă cu multe voci în ultimele luni”, a reacționat Mircea Lucescu, pentru GSP.ro.

Mirel Rădoi îl distruge pe Mircea Lucescu: "Mi se pare șocant! Mizerii de genul ăsta trebuie să dispară"
Mirel Rădoi îl distruge pe Mircea Lucescu: "Mi se pare șocant! Mizerii de genul ăsta trebuie să dispară"
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a avut o conferință de presă explozivă înaintea meciului cu Unirea Slobozia, transformând întâlnirea cu presa într-un...
Jucătorul naționalei l-a auzit pe Lucescu și a luat foc: ”Nu mai suntem copii, să ne speriem”
Jucătorul naționalei l-a auzit pe Lucescu și a luat foc: ”Nu mai suntem copii, să ne speriem”
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
#mircea lucescu, #Mirel Radoi, #raspuns, #reactie , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mircea Lucescu i-a dat răspunsul lui Mirel Rădoi: ”Am greșit când am spus că îl stimez”
  2. Mirel Rădoi îl distruge pe Mircea Lucescu: "Mi se pare șocant! Mizerii de genul ăsta trebuie să dispară"
  3. Tragedie în fotbal. Președintele clubului a fost împușcat mortal
  4. Osaka, tărâm românesc! Câți bani au câștigat româncele după calificarea în semifinale
  5. Andrei Rațiu și-a decis viitorul și semnează contractul care îl transformă în milionar
  6. Ion Țiriac acuză lăcomia jucătorilor: „S-a terminat cu sportul! Pierzi în primul tur și îți iei apartament”
  7. Sorana Cîrstea, calificare superbă în semifinale. România are două jucătoare în careul de ași
  8. România spulberă tot la Europene. Ambele echipe s-au calificat în sferturi
  9. Mărturie impresionantă a campionului: "Tatăl meu mi-a dat o bancnotă de zece dolari și mi-a spus că asta e tot"
  10. Robert Ilyeș, reacția serii după egalul cu CFR Cluj: "Cu primul tren la Budapesta!"