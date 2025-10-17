Mircea Lucescu i-a dat răspunsul lui Mirel Rădoi: ”Am greșit când am spus că îl stimez”

Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a avut o conferință de presă explozivă înaintea meciului cu Unirea Slobozia, una dintre țintele sale fiind selecționerul Mircea Lucescu.

Totul a pornit de la o declarație a lui Gigi Becali, care a dezvăluit că a fost sunat de Mircea Lucescu înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Patronul campioanei a spus că selecționerul i-a urat succes înaintea partidei, gest care l-a revoltat pe Rădoi.

”Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta.

Nu am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă.

Dar mergem înainte. V-am spus, este încă un lucru pe care-l vom folosi ca motivație pentru jucători. Toate lucrurile astea nu vor face altceva decât să ne întărească. Ca selecționer, nu mi-am permis nici măcar să sun jucătorii fără acordul cluburilor. Nu a existat așa ceva. Dar fiecare face cum crede”, a spus Rădoi.

„Sunt foarte surprins că Rădoi se alătură corului celor care mă denigrează. N-am fost și nu voi fi împotriva Craiovei. Iar eu sunt ultimul om care ar putea fi acuzat că ține cu Steaua.

Am și spus în repetate ocazii în ultima vreme că Universitatea are o mare oportunitate de a cuceri titlul în acest sezon. Despre declarația asta a auzit? Sau a auzit când am spus că îl stimez și-i apreciez munca pe care o face ca tehnician?

Rădoi trebuie să înțeleagă că, dincolo de relațiile profesionale, există și o latură umană. În acest sens i-am urat succes lui Gigi, așa cum și el procedează înaintea meciurilor echipei naționale. O chestiune de cordialitate și de civilizație, care se practică peste tot în lume!

Eu încerc să fiu corect și amabil cu toți, iar unii ajung să se bage în seamă fără niciun sens. Nu mai putem să avem relații personale? Rădoi îmi demonstrează cu asta că am greșit când am spus că îl stimez.

Să afirmi că am făcut o mizerie mi se pare o formă de a mă denigra, cum se întâmplă cu multe voci în ultimele luni”, a reacționat Mircea Lucescu, pentru GSP.ro.

