Decizie de neînțeles a lui Mircea Lucescu, înainte de România - Austria. Câți jucători a scos din lot

Autor: Teodor Serban
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 11:13
1634 citiri
Mircea Lucescu FOTO FRF

Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Meciul, arbitrat de italianul Davide Massa, va fi transmis în direct de Antena 1.

Selecționerul Mircea Lucescu a renunțat duminică dimineață la șase jucători, este vorba despre Cătălin Cîrjan, David Miculescu, Cristian Manea, Raul Opruț, Alexandru Dobre și Bogdan Racovițan.

În schimb, în lot se află în continuare Răzvan Marin, despre care Lucescu a afirmat că va lipsi din cauza unei accidentări, o decizie de neînțeles a selecționerului.

Lotul României pentru meciul cu Austria:

Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo), Ștefan Târnovanu (FCSB), Răzvan Sava (Udinese)

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover), Mihai Popescu (FCSB), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt)

Mijlocași: Marius Marin (Pisa), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena), Vlad Dragomir (Pafos), Adrian Șut (FCSB), Dennis Man (PSV Eindhoven), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Ianis Hagi (Alanyaspor), Florin Tănase (FCSB), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Valentin Mihăilă (Rizespor)

Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj), Daniel Bîrligea (FCSB)

Clasamentul grupei:

1. Austria - 15 puncte (5 jocuri)

2. Bosnia-Herţegovina – 13 puncte (6 jocuri)

3. România – 7 puncte (5 jocuri)

4. Cipru – 5 puncte (6 jocuri)

5. San Marino - niciun punct (6 jocuri)

Duminică are loc în grupa H şi partida San Marino – Cipru.

