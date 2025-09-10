Mircea Lucescu a făcut anunțul în direct: "Cedez locul imediat"

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 13:12
593 citiri
Mircea Lucescu FOTO FRF

Mai mulți suporteri ai echipei naționale au scandat “Demisia!” după meciul României cu Cipru, scor 2-2, marți seară, la plecarea de la stadion.

”Demisia, demisia” și ”Jos Lucescu” au fost scandările fanilor.

Mircea Lucescu a afirmat azi, la Fanatik, că nu își va prezenta demisia, dar că va ceda locul altcuiva dacă Federația are o soluție mai bună.

„(n.r. v-ați gândit în noaptea asta la demisie?) Nu știu, eu trebuie să am o discuție în primul rând cu conducerea Federației să vedem dacă există vreo posibilitate în momentul de față pentru a fi înlocuit. Dacă există o soluție, aș ceda imediat. Cedez locul imediat dacă Federația îmi spune că are o variantă și șansele noastre ar crește.

Pe de altă parte, eu nu pot fi un laș și să las echipa în momentul ăsta. Sunt convins că jucătorii au mult de spus.

Mă dau la o parte desigur, cu siguranță, dacă Federația are variante, dacă există o soluție viabilă, care poate să redreseze o situație dificilă, delicată… Compromisă nu spun că în fotbal totul poate fi schimbat, nu asta e problema. Dar dacă există o soluție viabilă, eu fără niciun fel de problemă mă dau la o parte. Am venit să ajut, am venit cu sufletul deschis, dar am simțit că… În sfârșit. Asta s-a întâmplat cu toți selecționerii echipei naționale. Și cu Edi Iordănescu, și cu Rădoi, Contra. Atacuri la persoane absolut inimaginabile, cu minciuni, doar să creeze o atmosferă negativă”, a declarat Mircea Lucescu.

Il Luce a acuzat și arbitrajul din meciul cu Cipru: "Ce arogant a fost arbitrul ăsta cu noi!"

"În fotbalul nostru trebuie să aducem determinare și disponibilitate de sacrificiu", a mai afirmat antrenorul de 80 de ani. "Mai sunt șanse de calificare și nu trebuie să renunțăm la ele. Accept criticile, dar să fie constructive", a încheiat antrenorul.

