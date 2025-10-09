Desființat de Mircea Lucescu, portarul naționalei a mai primit o veste șoc

Desființat de Mircea Lucescu, portarul naționalei a mai primit o veste șoc
Horațiu Moldovan FOTO Facebook Fabrizio Romano

Clubul spaniol de fotbal Real Oviedo, care aparține grupului mexican Pachuca, a anunțat, joi, că a decis să-l demită pe Veljko Paunovic din funcția de antrenor al primei echipe din La Liga, la care evoluează și portarul român Horațiu Moldovan, informează EFE.

Tehnicianul sârb, care avea contract până la data de 30 iunie, va părăsi astfel echipa împreună cu stafful său tehnic, a mai anunțat clubul.

Real Oviedo și-a exprimat recunoștința față de fostul fotbalist al echipei Atletico Madrid, precum și față de stafful acestuia 'pentru profesionalismul și dedicarea demonstrate la conducerea echipei', cu care au obținut promovarea în Primera Division în sezonul trecut, după o așteptare de 24 de ani.

După opt etape, Oviedo se află pe locul 17 din 20 de echipe în La Liga, cu doar 6 puncte.

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a criticat miercuri prestația portarului Horațiu Moldovan de la ultima acțiune a echipei naționale, considerând că este responsabil de jocul cu pase lungi la meciul cu Cipru, care a dus la ratarea victoriei. Portarului i s-a reproșat și gafa din partida contra Canadei. Moldovan nu a mai fost convocat la lot.

"Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului, dar jocul este responsabilitatea jucătorilor. Și atunci antrenorul poate să tragă la răspundere jucătorul, pentru ceea ce a făcut. Ce a făcut Moldovan la meciul acela cu Canada... Nu s-a gândit ce consecințe poate avea pe plan emoțional la ceilalți.

Când vii la echipa națională, trebuie să fii super responsabil, să știi că orice mișcare a ta poate influența cariera altor jucători. Dacă o să joace? Sigur că îl voi mai convoca pe Moldovan. Dar a fost vina mea că l-am convocat nejucând. Și el este total responsabil la golul al doilea cu Cipru. Nu avea voie să facă așa ceva, să scoată echipa. Putea să țină mingea și să nu o vadă până la sfârșit, pentru că ei nu făceau presing. Știa că nu are voie să facă asta, nu trebuia să începem cu mingi lungi, ceva ce nu îmi este specific mie și eu nu îl accept pentru nimic în lume", a mai spus Mircea Lucescu.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie (21:00), și Austria, la 12 octombrie (ora 21:45), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026,...
