”Dobitocule care ești tu, Mircea Lucescu...” Jigniri grave la adresa selecționerului

Autor: Teodor Serban
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 13:36
1833 citiri
”Dobitocule care ești tu, Mircea Lucescu...” Jigniri grave la adresa selecționerului
Mircea Lucescu FOTO FRF

Marian Iancu, fostul patron al Politehnicii Timișoara, a continuat războiul declarațiilor cu selecționerul naționalei, Mircea Lucescu.

Astfel, invitat într-o emisiune la DigiSport, Marian Iancu l-a jignit în direct pe Mircea Lucescu.

”Dobitocule care ești tu, Mircea Lucescu...”, a spus Marian Iancu, stârnind indignarea moderatorului Viorel Grigoroiu, deranjat de limbajul folosit.

”Vă rog să avem până la finalul emisiunii un limbaj civilizat. Se poate?”, a fost întrebat Marian Iancu, care a răspuns sec: ”Nu”.

Recent, Mircea Lucescu n-a mai suportat jignirile lui Marian Iancu, care declarase despre selecționerul de 80 de ani că e un antrenor expirat, un pensionar senil.

„Mă uitam ce spune Marian Iancu. Iese ăsta din închisoare. Un escroc ordinar. Un om care a făcut atât de mult rău își permite să mai discute despre alți oameni. E ceva în societatea asta românească care mă îngrozește: oameni care ar trebui să stea ascunși pentru incapacitatea lor de a face față momentului… Vorbesc, dau sfaturi ei. Incredibil”, a spus Lucescu.

#mircea lucescu, #Marian Iancu, #jignire, #selectioner , #stiri fotbal
