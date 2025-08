Reacție dură după petrecerea lui Mircea Lucescu: "Eu nu ridic osanale unor nemernici"

Tehnicianul Mircea Lucescu a împlinit, marți, 80 de ani. Din august 2024, el se află la cârma echipei naționale a României, pe care speră să o califice la Cupa Mondială din 2026.

Mircea Lucescu s-a născut la 29 iulie 1945, iar cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani a organizat o petrecere la care au participat foști colegi sau elevi, precum Hagi, Andone, Pancu, Lobonț, Mateuț, Augustin sau Prunea. De asemenea, George Copos, fostul patron al Rapidului, a participat și el.

Fostul finanțator al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, a avut un mesaj dur pe Facebook, referindu-se la petrecerea lui Mircea Lucescu.

"La mulți ani, Mircea Lucescu. Mă întrebați mulți dintre dumneavoastră de ce nu am fost invitat la petrecerea dansului. Pentru că eu nu fac parte din lumea lor, nu am făcut blaturi și compromisuri cât am fost implicat direct în fotbal. Mare parte din cei pe care i-ați văzut acolo îi găseați și în anturajul cooperativei de tip Jean Pădureanu sau în cel al sulfurosului Mircea Sandu. Vreau să rămân liber de sarcina de a ridica osanale gratuite unor nemernici. Nu mă refer la toți. Știu ei care se califică!", a scris Marian Iancu pe Facebook.

