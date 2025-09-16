Mircea Lucescu a luat decizia finală: "Mi-am făcut un proces de conștiință! E o chestiune de orgoliu național"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 13:46
Mircea Lucescu a luat decizia finală: "Mi-am făcut un proces de conștiință! E o chestiune de orgoliu național"
Mircea Lucescu FOTO Hepta

Mircea Lucescu a avut o întâlnire la FRF cu șefii federației, iar în urma acestei ședințe a luat decizia finală în legătură cu viitorul echipei naționale.

Antrenorul de 80 de ani le-a spus federalilor că este gata să își dea demisia, dacă aceștia au în minte o variantă mai bună.

Șeful FRF Răzvan Burleanu i-a transmis lui Mircea Lucescu întreaga susținere, iar antrenorul a fost confirmat ca selecționer al primei reprezentative.

Il Luce a oferit o primă reacție.

"Ce pot să spun? M-am gândit bine de tot și am spus că am încredere în băieții ăștia. A fost un accident începutul acesta de toamnă, eu îl consider un accident.

Am încredere că echipa asta va reveni acolo unde îi e locul și a arătat că poate să fie. Mă refer aici la Campionatul European, la meciurile din Liga Națiunilor. Au fost câteva incidente pe parcurs care ne-au privat de niște puncte importante.

Să fie foarte clar, nu mă leg de poziția asta. Am venit pentru că era nevoie în momentul acela. Acum mi-am făcut un proces de conștiință și am realizat că băieții aceștia pot mult mai mult! Dacă nu au reușit, este doar vina mea în chestia asta! Ne așteaptă un meci foarte greu, iar aici e o chestie de orgoliu național.

S-a vorbit foarte mult de calificare, iar asta i-a afectat foarte mult. Ținând cont de context, de valoare, de celelalte echipe… Și eu, dar și ei nu am reușit să fim destul de calmi și astfel am reacționat sub imperiul necesității de a merge la Campionatul Mondial. Vom aborda altfel acest meci, această competiție și am încredere în acești băieți care au demonstrat că sunt capabili”, a declarat Mircea Lucescu pentru Fanatik.

#mircea lucescu, #echipa nationala, #seful frf, #Razvan Burleanu , #nationala
