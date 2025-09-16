Mircea Lucescu a ajuns nervos la sediul Federației! "Imediat îmi dau demisia"

Mircea Lucescu (80 de ani) e gata să plece de la echipa națională a României.

Contestat tot mai vehement în urma ultimelor rezultate de la echipa națională, Mircea Lucescu a ajuns la sediul Federației Române de Fotbal.

Antrenorul de 80 de ani va avea o discuție cu șefii FRF, pe masă fiind toate variantele, inclusiv aceea ca Lucescu să plece de la națională.

Il Luce a ajuns la sediul FRF și a declarat că e gata să părăsească reprezentativa României, în cazul în care șefii federației au o variantă mai bună.

"O declarație oficială... Nu am de ce să fac o declarație oficială! Nu am vorbit cu nimeni, nu m-am întâlnit cu nimeni. Dacă există o soluție să mă înlocuiască, imediat îmi dau demisia", a spus Lucescu.

Mai mulți suporteri ai echipei naționale au scandat “Demisia!” după meciul României cu Cipru, scor 2-2, la plecarea de la stadion.

