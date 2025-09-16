Mircea Lucescu a ajuns nervos la sediul Federației! "Imediat îmi dau demisia"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:01
2075 citiri
Mircea Lucescu a ajuns nervos la sediul Federației! "Imediat îmi dau demisia"
Mircea Lucescu. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

Mircea Lucescu (80 de ani) e gata să plece de la echipa națională a României.

Contestat tot mai vehement în urma ultimelor rezultate de la echipa națională, Mircea Lucescu a ajuns la sediul Federației Române de Fotbal.

Antrenorul de 80 de ani va avea o discuție cu șefii FRF, pe masă fiind toate variantele, inclusiv aceea ca Lucescu să plece de la națională.

Il Luce a ajuns la sediul FRF și a declarat că e gata să părăsească reprezentativa României, în cazul în care șefii federației au o variantă mai bună.

"O declarație oficială... Nu am de ce să fac o declarație oficială! Nu am vorbit cu nimeni, nu m-am întâlnit cu nimeni. Dacă există o soluție să mă înlocuiască, imediat îmi dau demisia", a spus Lucescu.

Mai mulți suporteri ai echipei naționale au scandat “Demisia!” după meciul României cu Cipru, scor 2-2, la plecarea de la stadion.

Fostul selecționer care e gata să revină pe banca tricolorilor: „Nu o să spun nu niciodată echipei naționale.”
Fostul selecționer care e gata să revină pe banca tricolorilor: „Nu o să spun nu niciodată echipei naționale.”
Echipa națională nu trece prin cele mai bune momente. Sub comanda lui Mircea Lucescu, România a ratat orice șansă de a se califica direct la mondial, asta deși a avut o grupă preliminară cu...
Vine Hagi la națională? "Regele" a răspuns direct la întrebarea care îi macină pe microbiști
Vine Hagi la națională? "Regele" a răspuns direct la întrebarea care îi macină pe microbiști
Numele lui Gică Hagi a fost cel mai des rostit în contextul posibilei înlocuiri a lui Mircea Lucescu de la echipa națională. Mircea Lucescu a afirmat că e oricând pregătit să îi lase...
#mircea lucescu, #echipa nationala, #FRF, #sedinta , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lupte cu "demonii", tendinta de autodistrugere. A venit momentul adevarului si nu s-a ferit de cuvinte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
La scurt timp dupa ce a mostenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat in fata profesionistilor

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mircea Lucescu a ajuns nervos la sediul Federației! "Imediat îmi dau demisia"
  2. Out de la Inter Milano? Fabrizio Romano a spus totul despre Cristi Chivu
  3. Spectacolul Ligii Campionilor începe azi! Meciuri de vis încă din prima etapă: Chivu își înfruntă fosta echipă
  4. Genoa lui Șucu a smuls un egal în prelungiri. Ce a făcut internaționalul român Nicolae Stanciu
  5. Conor McGregor nu mai vrea să fie preşedintele Irlandei. Motivul invocat de starul MMA
  6. Suma exorbitantă cu care s-a vândut un abțibild Panini cu Messi. Este prima dată când un cartonaș de fotbal atinge acest nivel
  7. Meci perfect făcut de Dinamo la Ploiești! Ciobotariu, băgat în ședință
  8. Echipa revelație din Superliga a urcat pe loc de play-off! Partidă de vis în deplasare
  9. Marele fotbalist polonez, atacat din România: "Prostul ăla de Lewandowski, efectiv ultima gloabă..."
  10. Cel mai bun jucător al Craiovei, refuzat de Dinamo. Câinii au ratat un superatacant