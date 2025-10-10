Fotbalistul care l-a încântat pe Mircea Lucescu "Va juca și cu Austria" Reproșuri doar pentru portar

Selecționerul Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de prestația României în amicalul cu Moldova, scor 2-1, și a avut cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi, căpitanul naționalei în această partidă. Tehnicianul consideră că fiul „Regelui” are potențialul de a prelua rolul de lider al echipei, în absența lui Nicolae Stanciu.

Ianis Hagi a purtat banderola de căpitan și a înscris un gol în victoria cu Moldova, într-un meci în care România a testat mai mulți jucători tineri, în perspectiva confruntării decisive cu Austria.

„Sunt mulțumit de Ianis. E un jucător care poate să preia rolul lui Stanciu, e mai tânăr și are toate calitățile pentru a fi un lider de echipă. Nu întâmplător i-am dat banderola”, a spus Lucescu pentru AntenaSport.

Ianis, liderul unei generații în formare

Mircea Lucescu a explicat și motivul pentru care l-a înlocuit pe Hagi în repriza a doua, precizând că decizia are legătură cu ritmul său de joc, mai scăzut din cauza minutele reduse la club.

„Va juca și cu Austria, sunt convins că și faptul că a avut banderola l-a responsabilizat. Are calitate individuală foarte bună. L-am schimbat ca să-l introduc treptat într-un ritm care să-i permită să fie competitiv 90 de minute”, a adăugat selecționerul.

Ads

Avertisment pentru duelul cu Austria

Lucescu a avertizat că meciul cu Austria de duminică va fi mult mai dificil, mai ales din cauza stării fizice a unor jucători.

„Nu e ușor să joci 90 de minute cu Austria, mai ales după ce unii au evoluat puțin la echipele de club. Vom analiza totul în cele două zile rămase”, a precizat „Il Luce”.

Moldova, adversar peste așteptări

Selecționerul a recunoscut că a fost surprins de forța Moldovei și a punctat câteva momente cheie ale meciului:

„Nu mă așteptam la o Moldova atât de puternică. Bine organizați defensiv, agresivi. Golul lor a venit după un fault clar, iar noi am avut un penalty neacordat. Dar victoria este importantă, pentru că aduce entuziasm înaintea meciului cu Austria”, a spus Lucescu.

Reproșuri pentru Ionuț Radu

Nu în ultimul rând, Lucescu a vorbit și despre prestația lui Ionuț Radu, revenit în poarta României după o pauză de peste doi ani:

„A fost bun, doar la acea fază i-am reproșat ceva. Venea adversarul în el, trebuia să dea mingea peste bară. A fost fault clar. Dar în rest, a fost o revenire bună”, a încheiat selecționerul.

Ads