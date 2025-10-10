Fotbalistul care l-a încântat pe Mircea Lucescu "Va juca și cu Austria" Reproșuri doar pentru portar

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 08:37
400 citiri
Fotbalistul care l-a încântat pe Mircea Lucescu "Va juca și cu Austria" Reproșuri doar pentru portar
Ianis Hagi (nr 10) a fost căpitan în meciul contra Moldovei FOTO FRF.ro

Selecționerul Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de prestația României în amicalul cu Moldova, scor 2-1, și a avut cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi, căpitanul naționalei în această partidă. Tehnicianul consideră că fiul „Regelui” are potențialul de a prelua rolul de lider al echipei, în absența lui Nicolae Stanciu.

Ianis Hagi a purtat banderola de căpitan și a înscris un gol în victoria cu Moldova, într-un meci în care România a testat mai mulți jucători tineri, în perspectiva confruntării decisive cu Austria.

„Sunt mulțumit de Ianis. E un jucător care poate să preia rolul lui Stanciu, e mai tânăr și are toate calitățile pentru a fi un lider de echipă. Nu întâmplător i-am dat banderola”, a spus Lucescu pentru AntenaSport.

Ianis, liderul unei generații în formare

Mircea Lucescu a explicat și motivul pentru care l-a înlocuit pe Hagi în repriza a doua, precizând că decizia are legătură cu ritmul său de joc, mai scăzut din cauza minutele reduse la club.

„Va juca și cu Austria, sunt convins că și faptul că a avut banderola l-a responsabilizat. Are calitate individuală foarte bună. L-am schimbat ca să-l introduc treptat într-un ritm care să-i permită să fie competitiv 90 de minute”, a adăugat selecționerul.

Avertisment pentru duelul cu Austria

Lucescu a avertizat că meciul cu Austria de duminică va fi mult mai dificil, mai ales din cauza stării fizice a unor jucători.

„Nu e ușor să joci 90 de minute cu Austria, mai ales după ce unii au evoluat puțin la echipele de club. Vom analiza totul în cele două zile rămase”, a precizat „Il Luce”.

Moldova, adversar peste așteptări

Selecționerul a recunoscut că a fost surprins de forța Moldovei și a punctat câteva momente cheie ale meciului:

„Nu mă așteptam la o Moldova atât de puternică. Bine organizați defensiv, agresivi. Golul lor a venit după un fault clar, iar noi am avut un penalty neacordat. Dar victoria este importantă, pentru că aduce entuziasm înaintea meciului cu Austria”, a spus Lucescu.

Reproșuri pentru Ionuț Radu

Nu în ultimul rând, Lucescu a vorbit și despre prestația lui Ionuț Radu, revenit în poarta României după o pauză de peste doi ani:

„A fost bun, doar la acea fază i-am reproșat ceva. Venea adversarul în el, trebuia să dea mingea peste bară. A fost fault clar. Dar în rest, a fost o revenire bună”, a încheiat selecționerul.

Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!”
08:49 - Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!”
Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României, a comentat prestația tricolorilor la GSP Live Special, imediat după victoria cu 2-1 în amicalul contra Moldovei. Cel vizat în mod...
Fotbalistul care l-a încântat pe Mircea Lucescu "Va juca și cu Austria" Reproșuri doar pentru portar
08:37 - Fotbalistul care l-a încântat pe Mircea Lucescu "Va juca și cu Austria" Reproșuri doar pentru portar
Selecționerul Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de prestația României în amicalul cu Moldova, scor 2-1, și a avut cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi, căpitanul naționalei în această...
Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după România – Moldova 2-1: „El va fi titular cu Austria!”
08:27 - Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după România – Moldova 2-1: „El va fi titular cu Austria!”
Fostul internațional Ilie Dumitrescu a oferit o analiză detaliată după amicalul câștigat de România în fața Moldovei, scor 2-1, și a surprins printr-un „pariu” ferm legat de titularul...
Mircea Lucescu amenință cu demisia de la naționala României! Meciul cu Austria poate fi decisiv
08:22 - Mircea Lucescu amenință cu demisia de la naționala României! Meciul cu Austria poate fi decisiv
După victoria României cu 2-1 în amicalul contra Moldovei, selecționerul Mircea Lucescu a lăsat din nou loc de interpretări în privința viitorului său pe banca echipei naționale....
Se schimbă televiziunea! Cine va transmite partida dintre România și Austria de duminică
07:58 - Se schimbă televiziunea! Cine va transmite partida dintre România și Austria de duminică
Naționala României a câștigat meciul amical pe care l-a disputat pe Arena Națională în fața selecționatei Moldovei. Scorul, 2-1, a fost stabilit încă din prima repriză. Pentru...
#mircea lucescu, #echipa nationala, #Ianis Hagi, #Romania Austria preliminarii CM 2026 , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
NE-VE-RO-SI-MIL! Scorul serii in preliminarii: in minutul 33, era deja 7-0 VIDEO

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!”
  2. Fotbalistul care l-a încântat pe Mircea Lucescu "Va juca și cu Austria" Reproșuri doar pentru portar
  3. Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după România – Moldova 2-1: „El va fi titular cu Austria!”
  4. Mircea Lucescu amenință cu demisia de la naționala României! Meciul cu Austria poate fi decisiv
  5. Mesaj dur al portarului naționalei României: "Să îmi spună mie, nu să o dea pe surse în presă!"
  6. Se schimbă televiziunea! Cine va transmite partida dintre România și Austria de duminică
  7. Rezultatul "bombă" din preliminarii: ce s-a întâmplat în Insulele Feroe
  8. Mircea Lucescu, despre greșeala portarului în meciul cu Moldova: ”I-am reproșat”
  9. Rezultat fantastic pentru România. Ce se întâmplă în grupa de calificare la CM 2026
  10. Ianis Hagi, decisiv! Cum s-a încheiat România - Moldova, ultima verificare a naționalei lui Lucescu