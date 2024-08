Ce a dezvăluit Mircea Lucescu la finalul conferinței de presă, după ce s-au închis camerele: "O să revină la națională, vă spun eu"

Tehnicianul Mircea Lucescu, în vârstă de 79 de ani, este noul selecţioner al României. Continuăm această poveste minunată împreună, a spus Lucescu, într-un videoclip de prezentare.

Mircea Lucescu a declarat că a avut discuții cu Edi Iordănescu și cu Gică Hagi înainte de a accepta postul de selecționer.

"Ca să vă spun sincer, am făcut tot posibilul să nu vin la echipa naţională şi să le dau şansă antrenorilor tineri. Am încercat să-l conving pe Edi Iordănescu să rămână la echipa naţională, ştiu ce înseamnă să-i dai continuitate unui antrenor. FRF a făcut tot ce a fost posibil, din ce am înţeles, dar nu a reuşit. Apoi, am vorbit cu Gică Hagi, care a făcut atâtea pentru echipa naţională şi merita cu desărvârşire să i se propună să devină selecţioner. Am spus că dacă nu mai există nicio soluţie, eu am obligaţia să mă întorc şi să pun în joc experienţa pe care am acumulat-o în atâţia ani", a aformat Mircea Lucescu.

La finalul conferinței de presă, Mircea Lucescu a dezvăluit că Edi Iordănescu se va întoarce într-o zi la națională: "Și vă mai spun ceva, să știți că Edi o să se întoarcă la echipa națională. E tânăr și a făcut un lucru extraordinar. Nu e ușor să creezi un grupă de jucători comoetitiv"

