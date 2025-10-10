Mircea Lucescu amenință cu demisia de la naționala României! Meciul cu Austria poate fi decisiv

După victoria României cu 2-1 în amicalul contra Moldovei, selecționerul Mircea Lucescu a lăsat din nou loc de interpretări în privința viitorului său pe banca echipei naționale.

Tehnicianul de 80 de ani a amintit că a mai vrut să demisioneze și a spus, enigmatic, că partida cu Austria ar putea fi ultima din actualul său mandat.

România a trecut cu 2-1 de Moldova într-un test util înainte de confruntarea decisivă cu Austria, programată duminică, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. La finalul partidei, Mircea Lucescu a vorbit deschis despre nemulțumirile din ultima perioadă și despre posibila sa plecare de la cârma tricolorilor.

„Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta… Azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat”, a spus selecționerul, referindu-se la remiza din deplasare cu Cipru, scor 2-2.

Austria, meci de totul sau nimic. Va fi și ultimul pentru Lucescu?

Veteranul antrenor a amintit că precedentul său mandat la națională s-a încheiat tot cu un meci împotriva Austriei – un 0-4 în 1986. Lucescu nu a exclus ca și actuala aventură la cârma României să se încheie tot în fața aceleiași adversare.

„Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România – Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul”, a adăugat Lucescu.

Întrebat direct dacă va continua pe bancă până la barajul pentru CM 2026 din martie, selecționerul a oferit un răspuns ambiguu:

„Nu știu ce o să fie. Eu am făcut o promisiune. Vom vedea ce va fi. Sunt un om de cuvânt”, a încheiat Lucescu, lăsând deschisă discuția despre viitorul său.

