Reactia lui Mircea Lucescu dupa victoria Sahtiorului: Ce spune romanul despre castigarea Europa League

Mircea Lucescu este extrem de multumit dupa ce echipa sa, Sahtior Donetk, s-a calificat in optimile de finala ale Europa League dupa o victorie clara pe terenul nemtilor de la Schalke.

Tehnicianul roman considera ca elevii sai au evoluat admirabil, punand in practica tot ce le-a cerut.

"O victorie indiscutabila. Vreau sa spun inca o data, pentru echipa noastra, care a fost nevoita sa joace returul in deplasare, remiza de la Lvov a fost pozitiva. Am pregatit bine aceasta partida. Stiam ca nemtii se vor grabi si ca vor ataca. Nu puteau sa astepte sa treaca timpul, in timp ce noi ne permiteam asta.

Am fost foarte rabdatori si am jucat intr-o maniera organizata in aparare. Am avut contraatacuri bune. Toate golurile au venit in urma unor actiuni gandite si repetate. Schalke a facut tot ce se putea, a atacat, a pus presiune pe noi. Dar, in acelasi timp, nu au avut disciplina si concentrare, iar noi ne-am folosit de asta", a spus Lucescu dupa meci.

Intrebat daca Sahtiorul poate castiga Europa League in acest sezon, "Il Luce" a raspuns hotarat.

"Nu cred ca suntem la nivelul la care sa putem castiga Europa League. In primul rand, avem nevoie de un grup de 20 de jucatori in care rezevele sa aiba aceeasi valoare cu titularii. Noi vom da totul in fiecare partida si vom vedea ce se va intampla pe viitor."

Sahtior Donetk, formatie antrenata de Mircea Lucescu, s-a impus cu scorul de 3-0 pe terenul lui Schalke 04, dupa ce in tur a fost doar 0-0.

Marlos, in prima repriza, Ferreyra si Kovalenko, in a doua, au marcat cele trei goluri.

In urma acestei victorii, "minerii" au obtinut calificarea in optimile de finala ale Europa League.

M.D.

