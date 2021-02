VIDEO Seara de exceptie pentru romani in Europa League. Stanciu, pasa de gol fenomenala si calificare in Anglia. Mircea Lucescu merge si el mai departe cu un gol marcat in finalul meciului

Rezultate din 16-imile competitiei:AC Milan - Steaua Rosie Belgrad 1-1 (2-2 in tur)Au marcat: Kessie '9 (penalti) / Nabouhane '24In minutul 70, de la oaspeti a fost eliminat Gobeljic.La AC Milan, Ciprian Tatarusanu a fost rezerva.Bayer Leverkusen - Young Boys 0-2 (3-4 in tur)Au marcat: Siebatcheu '48, Fassnacht '86 FC Bruges - Dinamo Kiev 0-1 (1-1 in tur)A marcat: Buialski '83Dinamo Zagreb - FC Krasnodar 1-0 (3-2 in tur)A marcat: Orsic '31Leicester City - Slavia Praga 0-2 (0-0 in tur)Au marcat: Provod '49, Sima '79La Slavia Praga, Nicolae Stanciu a jucat pana in minutul 69. El a pasat decisiv la golul lui Provod.Vezi AICI rezumatul meciului Manchester United - Real Sociedad 0-0 (4-0 in tur)PSV Eindhoven - Olympiakos 2-1 (2-4 in tur)Au marcat: Zahavi '23, '44 ' Hassan '88 AS Roma - Sporting Braga 3-1 (2-0 in tur)Au marcat: Dzeko '24, Perez '75, Mayoral '90+1 / Cristante '88 (autogol)CITESTE SI: