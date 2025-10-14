Mircea Lucescu și-a explicat decizia neașteptată de la națională: ”Nu puteam să continui!”

Autor: Teodor Serban
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 13:59
Mircea Lucescu și-a explicat decizia neașteptată de la națională: ”Nu puteam să continui!”
Mircea Lucescu FOTO Hepta

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.

Fără Stanciu și Răzvan Marin, care au avut probleme medicale, Mircea Lucescu a apelat la mijlocul terenului la Vlad Dragomir. Selecționerul a precizat că era hotărât oricum să facă această schimbare.

”Nu, nu am avut nimic cu Răzvan Marin. Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului. S-au pierdut toate contactele acolo! La Viena a fost la fel, nu puteam să continui! Cam asta s-a întâmplat, ca să fim sinceri. Am vrut să o fac cu discreție, cu eleganță și cu respectul cuvenit. Nu am vrut să spun ”tu nu joci astăzi, dar joci tu”, nu”, a declarat Mircea Lucescu la Fanatik.ro.

„Am profitat de faptul că a spus că îl doare (n.r. Răzvan Marin), că a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri, nu cum spun alții. Joi, după meciul cu Moldova, a făcut 5 minute, plus alte 3 minute. Acesta nu este antrenament!

Vineri nu a făcut niciun fel de antrenament, sâmbătă s-a dus să facă RMN-ul, a spus că e în regulă. Era o miozită de efort, adică se inflamează nervul pe fibrele musculare. Eu am spus că nu o să joace.

La Stanciu a fost altceva, el s-a accidentat. Stanciu trebuie să revină, trecerea de la Arabia Saudită...Pe el l-a dat mult în spate Arabia Saudită. Faptul că a jucat în Arabia Saudită a făcut ca randamentul lui să scadă. Nu întâmplător, din momentul în care am început Liga Națiunilor și până acum, nu a mai dat un gol, o pasă de gol.

Eu îl aștept acum și sper să îl ridice campionatul Italiei. Nu e ușor să intri într-un alt format, e foarte greu. Eu, în momentul acesta, trebuia să fac o alegere. Stanciu s-a accidentat. Dacă nu se accidenta, revenea, dar tot nu juca! Eram hotărât să nu joace, voiam să joc cu Dragomir. Nu au fost ei vinovați, doar că noi am pierdut cu Cipru la mijlocul terenului”, a mai spus Mircea Lucescu.

