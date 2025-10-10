Mircea Lucescu, despre greșeala portarului în meciul cu Moldova: ”I-am reproșat”

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi seară, după meciul cu Republica Moldova, scor 2-1, că este mulţumit şi că victoria ar fi putut fi mai categorică. El a vorbit şi despre golul moldovenilor, venit după o greşeală a lui Ionuţ Radu.

“Sunt mulţumit, pentru că am jucat împotriva unei bune echipe. Motivaţi, agresivi. Ar fi putut fi mai mult, cred că a fost un penalti clar şi fault la portar, chiar dacă Radu a greşit. Dar în rest nu pot să le reproşez nimic, am văzut echipa hotărâtă. Sunt mulţumit pentru că au debutat jucători importanţi, am redus foarte mult media de vârstă. Să nu mai ajungem în situaţia că lipsa a 3-4 jucători să creeze probleme.

În general m-au mulţumit, au ţinut un ritm ridicat întreaga partidă.

I-am reproşat lui Ionuţ Radu la pauză că ar fi trebuit să ia altă decizie, dar în rest sunt mulţumit. Este un portar cu foarte multă experienţă şi cu valoare”, a spus Lucescu la Prima TV.

