Mircea Lucescu, despre greșeala portarului în meciul cu Moldova: ”I-am reproșat”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 00:35
233 citiri
Mircea Lucescu, despre greșeala portarului în meciul cu Moldova: ”I-am reproșat”
Mircea Lucescu FOTO FRF

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi seară, după meciul cu Republica Moldova, scor 2-1, că este mulţumit şi că victoria ar fi putut fi mai categorică. El a vorbit şi despre golul moldovenilor, venit după o greşeală a lui Ionuţ Radu.

“Sunt mulţumit, pentru că am jucat împotriva unei bune echipe. Motivaţi, agresivi. Ar fi putut fi mai mult, cred că a fost un penalti clar şi fault la portar, chiar dacă Radu a greşit. Dar în rest nu pot să le reproşez nimic, am văzut echipa hotărâtă. Sunt mulţumit pentru că au debutat jucători importanţi, am redus foarte mult media de vârstă. Să nu mai ajungem în situaţia că lipsa a 3-4 jucători să creeze probleme.

În general m-au mulţumit, au ţinut un ritm ridicat întreaga partidă.

I-am reproşat lui Ionuţ Radu la pauză că ar fi trebuit să ia altă decizie, dar în rest sunt mulţumit. Este un portar cu foarte multă experienţă şi cu valoare”, a spus Lucescu la Prima TV.

Ianis Hagi, decisiv! Cum s-a încheiat România - Moldova, ultima verificare a naționalei lui Lucescu
Ianis Hagi, decisiv! Cum s-a încheiat România - Moldova, ultima verificare a naționalei lui Lucescu
Naționalele de fotbal ale României și Moldovei s-au întâlnit joi, de la ora 21.00, pe Arena Naţională, într-un meci amical, primul din palmaresul oficial UEFA dintre cele două echipe....
Florin Prunea, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu: ”Bă, fratele meu, să aducă un popă! Vere, faceți ceva...”
Florin Prunea, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu: ”Bă, fratele meu, să aducă un popă! Vere, faceți ceva...”
Naționala României va disputa în această lună două jocuri pe Arena Națională, un meci amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei. Partida cu...
#mircea lucescu, #Romania, #nationala, #portar, #Moldova , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
NE-VE-RO-SI-MIL! Scorul serii in preliminarii: in minutul 33, era deja 7-0 VIDEO

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mircea Lucescu, despre greșeala portarului în meciul cu Moldova: ”I-am reproșat”
  2. Rezultat fantastic pentru România. Ce se întâmplă în grupa de calificare la CM 2026
  3. Ianis Hagi, decisiv! Cum s-a încheiat România - Moldova, ultima verificare a naționalei lui Lucescu
  4. „Stat creat de URSS, care-și neagă sângele”. Banere dure afișate de suporteri, la România - Moldova. Atac dur la adresa UE
  5. Românii, neinteresați de meciul cu Moldova. Prezență scăzută pe Arena Națională FOTO
  6. "Profesore, ce mașină conduci?" Ilie Dumitrescu a rămas fără replică la răspunsul lui Radu Paraschivescu
  7. Calificată la Jocurile Olimpice, a devenit cetățean român. Ilie Bolojan și-a pus semnătura
  8. Gigi Becali, despre George Simion: ”Dar nu, că este vagabondul acolo, el comandă!”
  9. S-a stabilit tabloul sferturilor de la Wuhan: record istoric stabilit de Gauff
  10. Ionuț Chirilă, dezvăluire șocantă: secretul incredibil al antrenorului care nu are riduri la 59 de ani