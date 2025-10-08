Lucescu l-a făcut praf pe Horațiu Moldovan: "Nu s-a gândit la ce consecințe poate să aibă."

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie (21:00), și Austria, la 12 octombrie (ora 21:45), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, ambele partide urmând să se dispute pe Arena Națională din Capitală.

Mircea Lucescu a criticat prestația portarului Horațiu Moldovan de la ultima acțiune a echipei naționale, considerând că este responsabil de jocul cu pase lungi la meciul cu Cipru, care a dus la ratarea victoriei. Portarului i s-a reproșat și gafa din partida contra Canadei.Moldovan nu a mai fost convocat la lot.

"Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului, dar jocul este responsabilitatea jucătorilor. Și atunci antrenorul poate să tragă la răspundere jucătorul, pentru ceea ce a făcut. Ce a făcut Moldovan la meciul acela cu Canada... Nu s-a gândit ce consecințe poate avea pe plan emoțional la ceilalți.

Când vii la echipa națională, trebuie să fii super responsabil, să știi că orice mișcare a ta poate influența cariera altor jucători. Dacă o să joace? Sigur că îl voi mai convoca pe Moldovan. Dar a fost vina mea că l-am convocat nejucând. Și el este total responsabil la golul al doilea cu Cipru. Nu avea voie să facă așa ceva, să scoată echipa. Putea să țină mingea și să nu o vadă până la sfârșit, pentru că ei nu făceau presing. Știa că nu are voie să facă asta, nu trebuia să începem cu mingi lungi, ceva ce nu îmi este specific mie și eu nu îl accept pentru nimic în lume", a mai spus Mircea Lucescu.

Ads