Lucescu l-a făcut praf pe Horațiu Moldovan: "Nu s-a gândit la ce consecințe poate să aibă."

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 22:31
286 citiri
Lucescu l-a făcut praf pe Horațiu Moldovan: "Nu s-a gândit la ce consecințe poate să aibă."
Horațiu Moldovan FOTO Facebook Rapid

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie (21:00), și Austria, la 12 octombrie (ora 21:45), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, ambele partide urmând să se dispute pe Arena Națională din Capitală.

Mircea Lucescu a criticat prestația portarului Horațiu Moldovan de la ultima acțiune a echipei naționale, considerând că este responsabil de jocul cu pase lungi la meciul cu Cipru, care a dus la ratarea victoriei. Portarului i s-a reproșat și gafa din partida contra Canadei.Moldovan nu a mai fost convocat la lot.

"Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului, dar jocul este responsabilitatea jucătorilor. Și atunci antrenorul poate să tragă la răspundere jucătorul, pentru ceea ce a făcut. Ce a făcut Moldovan la meciul acela cu Canada... Nu s-a gândit ce consecințe poate avea pe plan emoțional la ceilalți.

Când vii la echipa națională, trebuie să fii super responsabil, să știi că orice mișcare a ta poate influența cariera altor jucători. Dacă o să joace? Sigur că îl voi mai convoca pe Moldovan. Dar a fost vina mea că l-am convocat nejucând. Și el este total responsabil la golul al doilea cu Cipru. Nu avea voie să facă așa ceva, să scoată echipa. Putea să țină mingea și să nu o vadă până la sfârșit, pentru că ei nu făceau presing. Știa că nu are voie să facă asta, nu trebuia să începem cu mingi lungi, ceva ce nu îmi este specific mie și eu nu îl accept pentru nimic în lume", a mai spus Mircea Lucescu.

România joacă cu selecționata Moldovei pe Arena Națională
Lucescu l-a făcut praf pe Horațiu Moldovan: "Nu s-a gândit la ce consecințe poate să aibă."
22:31 - Lucescu l-a făcut praf pe Horațiu Moldovan: "Nu s-a gândit la ce consecințe poate să aibă."
Echipa națională de fotbal a României întâlnește Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie (21:00), și Austria, la 12 octombrie (ora 21:45), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026,...
Ce vor moldovenii de la meciul cu România: ”Să ne spălăm puțin din păcate”. Eșec la 10 goluri diferență!
21:58 - Ce vor moldovenii de la meciul cu România: ”Să ne spălăm puțin din păcate”. Eșec la 10 goluri diferență!
Internaționalul moldovean Vadim Rață a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că el și colegii săi au ocazia în meciul amical cu selecționata de fotbal a României să își...
Selecționerul Mircea Lucescu recidivează: ”Gata, la revedere! Ca să mă mai înjure ăia...”
13:30 - Selecționerul Mircea Lucescu recidivează: ”Gata, la revedere! Ca să mă mai înjure ăia...”
Naționala României va disputa în această lună două jocuri pe Arena Națională, un meci amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei. Partida cu...
Unde se vede la TV meciul România - Moldova, înaintea asaltului decisiv pentru Mondiale
09:58 - Unde se vede la TV meciul România - Moldova, înaintea asaltului decisiv pentru Mondiale
Naționala României va disputa în această lună două jocuri pe Arena Națională, un meci amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei. Partida cu...
#mircea lucescu, #horatiu moldovan, #echipa nationala , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Schimbare radicala! Anuntul facut dupa ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Anti-Halep": la 28 de ani, a luat o decizie fara precedent si a spus totul! "Cum ai trait fara un venit timp de 9 luni?"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Starul lui Real Madrid, categoric: „Am vrut să renunţ la fotbal”
  2. Lucescu l-a făcut praf pe Horațiu Moldovan: "Nu s-a gândit la ce consecințe poate să aibă."
  3. Ce vor moldovenii de la meciul cu România: ”Să ne spălăm puțin din păcate”. Eșec la 10 goluri diferență!
  4. Un nou fotbalist de top, acuzat de viol: ”În special în piscină şi într-o baie”
  5. Zi neagră pentru românce la WTA Wuhan. Cu câți bani s-au ales Sorana și Jaqueline
  6. „Inadmisibil! Băi, nu se poate, trebuie să intervină Comisia de Disciplină!”. Vedeta Rapidului, făcută praf
  7. A venit nota de plată. Anunț neplăcut de la FIFA, după ultimul meci al naționalei României
  8. Răzvan Burleanu, scandal monstru la FRF: ”Eu nu stau de vorbă cu toți maimuțoii!”
  9. Incredibil! Mircea Lucescu a venit cu lista la conferința de presă și le-a citit numele jucătorilor naționalei
  10. Arina Sabalenka, pusă la grea încercare de o jucătoare care nu vede bine