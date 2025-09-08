"E urât ce face Lucescu" Selecționerul, pus la zid înaintea partidei cu Cipru

Selecționerul Mircea Lucescu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că este mulțumit de jocul echipei, dacă nu se iau în calcul cele trei goluri primite.

“Am întâlnit o echipă mai agresivă decât noi, mult mai puternică fizic. Pot să spun că nu sunt nemulțumit de jocul practicat. Rezultatul a fost înșelător”, a adăugat el.

La flash-interviu, Mircea Lucescu l-a lăsat cu ochii în soare pe Dan Filoti (DigiSport), refuzând să-i mai răspundă acestuia la întrebări.

”Am stat mult să mă gândesc. La cald, am ales să nu reacționez. Știam că Mircea Lucescu obișnuiește să plece din interviuri și aveam și planul B pregătit, să-i cer să rămână, din respect pentru televiziune, din respect pentru UEFA, care promovează o deschidere la nivel de comunicare.

Am ales să mă abțin, tocmai pentru că-l respect foarte mult pe Mircea Lucescu, îi respect cariera ca om, ca individ care încearcă să promoveze decența, dar ca jurnalist nu pot să tac și n-am cum să nu spun că e neprofesionist ce face, e urât, e o tactică falimentară.

Domnia sa vrea să sugereze că noi, reporterii, nu avem întrebări, dar, de fapt, nu prea are domnia sa răspunsuri. Dacă atitudinea asta intimidantă, superioritatea gratuită și lipsa de răbdare se manifestă și în vestiar cu jucătorii, stau și mă întreb.

Suporterii naționalei, dar și eu, vrem să vedem o Românie agresivă, care să nu fugă de contactele cu adversarii, cum fuge antrenorul ei la interviuri. Altfel, tot respectul”, a spus Dan Filoti.

