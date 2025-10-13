Cine este fotbalistul care l-a impresionat pe Mircea Lucescu în meciul cu Austria: "Eu nu l-am cunoscut până acum"

Mircea Lucescu a lăudat prestația portarului Ionuț Radu după victoria României cu 1-0 împotriva Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Selecționerul a declarat, la conferința de presă, că s-a consultat inclusiv cu fiul său, Răzvan Lucescu, înainte de a lua decizia de a-l titulariza pe Radu, pe care îl folosise și în amicalul cu Moldova (2-1).

Răzvan Lucescu s-a confruntat recent cu Ionuț Radu în meciul Celta Vigo - PAOK Salonic.

Mircea Lucescu spune că a fost o perioadă de teste, dar regretă că nu a apelat mai devreme la Ionuț Radu.

”Credeți că eu nu am studiat extraordinar de bine toate datele lor tehnice? Credeți că nu am vorbit cu Răzvan Lucescu care a jucat cu Celta Vigo? Eu nu l-am cunoscut până acum. În perioada în care el era la echipa națională, eu eram departe.

Am vorbit cu el și la telefon și după meci imediat. Discutăm. L-am felicitat pentru prestație. Ce pot să spun? Regret că nu l-am chemat mai devreme. Obligația mea era de a continua cu un grup de jucători care au obținut calificarea la Campionatul European.

În fotbal lucrurile se schimbă de la o lună la alta. A trebuit să construim o altă echipă repede. Nu e deloc simplu. Am încercat, am lăsat acasă, am încercat, am lăsat acasă”, a declarat Mircea Lucescu.

Ads