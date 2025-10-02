Lovitură teribilă pentru Mircea Lucescu. Ce se întâmplă la naționala României

Selecționerul Mircea Lucescu a primit o veste neplăcută în vederea meciurilor echipei naționale cu Moldova, amical (9 octombrie), și cu Austria, în preliminariile Cupei Mondiale (12 octombrie), ambele pe Arena Națională.

Astfel, căpitanul naționalei, Nicolae Stanciu (32 de ani), a suferit o leziune fibrilară și va rata, cel mai probabil, cele două partide.

Italienii de la Ansa au anunțat că Nicolae Stanciu va rata cu siguranță meciul lui Genoa cu Napoli, dar și convocarea la națională pentru meciurile din octombrie.

Românul are o leziune fibrilară la nivelul coapsei piciorului drept. ”Stanciu de la Genoa s-a accidentat și ratează meciul cu Napoli și prezența la echipa națională”, au scris italienii.

Accidentarea lui Stanciu vine după ce Mircea Lucescu l-a pierdut și pe atacantul Denis Drăguș, unul dintre jucătorii preferați de selecționer în atacul României.

