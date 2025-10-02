Lovitură teribilă pentru Mircea Lucescu. Ce se întâmplă la naționala României

Autor: Teodor Serban
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 12:21
353 citiri
Lovitură teribilă pentru Mircea Lucescu. Ce se întâmplă la naționala României
Drăguș, Stanciu și R. Marin FOTO FRF.ro

Selecționerul Mircea Lucescu a primit o veste neplăcută în vederea meciurilor echipei naționale cu Moldova, amical (9 octombrie), și cu Austria, în preliminariile Cupei Mondiale (12 octombrie), ambele pe Arena Națională.

Astfel, căpitanul naționalei, Nicolae Stanciu (32 de ani), a suferit o leziune fibrilară și va rata, cel mai probabil, cele două partide.

Italienii de la Ansa au anunțat că Nicolae Stanciu va rata cu siguranță meciul lui Genoa cu Napoli, dar și convocarea la națională pentru meciurile din octombrie.

Românul are o leziune fibrilară la nivelul coapsei piciorului drept. ”Stanciu de la Genoa s-a accidentat și ratează meciul cu Napoli și prezența la echipa națională”, au scris italienii.

Accidentarea lui Stanciu vine după ce Mircea Lucescu l-a pierdut și pe atacantul Denis Drăguș, unul dintre jucătorii preferați de selecționer în atacul României.

Echipa lui Dan Șucu, spulberată. Ce-a făcut căpitanul naționalei României
Echipa lui Dan Șucu, spulberată. Ce-a făcut căpitanul naționalei României
Echipa italiană Lazio Roma a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Genoa, patronată de românul Dan Șucu, în etapa a cincea din Serie A. Lazio a controlat meciul şi Matteo...
Gigi Becali e categoric: ”Îi e frică că îl găurește glonțul? Nu mai pot eu de Lucescu!”
Gigi Becali e categoric: ”Îi e frică că îl găurește glonțul? Nu mai pot eu de Lucescu!”
Gigi Becali, patronul FCSB, l-a criticat din nou pe fundașul Mihai Popescu, în ciuda faptului că acesta e unul dintre preferații selecționerului Mircea Lucescu. Astfel, chiar dacă Popescu...
#mircea lucescu, #lovitura, #nationala, #Romania, #Nicolae Stanciu , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu s-au ferit de cuvinte, dupa ce au vazut ca fiica lor s-a logodit la 16 ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Decizia si anuntul instantei in cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului sau de doi ani

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lovitură teribilă pentru Mircea Lucescu. Ce se întâmplă la naționala României
  2. Pep Guardiola și Erling Haaland s-au contrazis, după remiza cu Monaco din Champions League: „Nu meritam"
  3. Medicii legiști au stabilit. Fostul antrenor de la Liverpool și Chelsea s-a sinucis
  4. Țeapă de Liga Campionilor! Prezentatoarea care nu există a adunat zeci de mii de fani VIDEO
  5. Dennis Man, titular în Liga Campionilor. Ce notă i-au dat olandezii
  6. Emoție în familia Hagi: fiul lui Ianis și al Elenei a fost botezat. Ce nume a primit băiatul
  7. A spus "Da!" Cine este Ioana Stan, viitoarea soție a lui Radu Drăgușin
  8. Craiova debutează azi în grupele Conference League: "Cuvântul de bază e curaj" Unde poate fi urmărit meciul
  9. FCSB - Young Boys Berna, azi în Europa League. Cine transmite partida de pe Arena Națională
  10. Pierdere uriașă pentru tenisul mondial. Și-a anunțat retragerea cu ”mare seninătate”