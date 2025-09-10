Personaje din fotbalul românesc, desființate de Mircea Lucescu: "Un escroc ordinar și un grup de avortoni"

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 15:06
290 citiri
Personaje din fotbalul românesc, desființate de Mircea Lucescu: "Un escroc ordinar și un grup de avortoni"
Mircea Lucescu FOTO Facebook Echipa nationala de fotbal a Romaniei

Mircea Lucescu a ieșit la atac după ultimele acuzații care i-au fost aduse.

Selecționerul echipei naționale n-a mai suportat jignirile lui Marian Iancu. Fostul finanțator al Politehnii Timișoara declarase despre selecționerul de 80 de ani că e un antrenor expirat, un pensionar senil.

„Mă uitam ce spune Marian Iancu. Iese ăsta din închisoare. Un escroc ordinar. Un om care a făcut atât de mult rău își permite să mai discute despre alți oameni. E ceva în societatea asta românească care mă îngrozește: oameni care ar trebui să stea ascunși pentru incapacitatea lor de a face față momentului… Vorbesc, dau sfaturi ei. Incredibil”, a spus Il Luce.

Mircea Lucescu nu l-a uitat nici pe jurnalistul Remus Răureanu, care afirmase că selecționerul a adormit la o sesiune de masaj. Lucescu a făcut referire la emisiunea matinală de la IAmSport, unde Răureanu comentează alături de Costin Ștucan și de Alexandru David.

„Incredibil ce a putut să apară în presă în ziua meciului echipei naționale, fiindcă acest lucru va ajunge la antrenor și îl va destabiliza. Eu nici nu fac masaj în niciun fel. Toate astea au fost scrise ca să transmită jucătorilor o stare de neîncredere. Nici nu vreau să îi numesc. Sunt un grup de avortoni. Nu fac decât să distrugă ce lumea vrea să construiască.

Au inventat ceva: că am fost să fac masaj, nu știu unde, și am adormit, și nu am ajuns la antrenament. Ceva incredibil. Nu e o chestie de râs. E poziția unui om care avea o responsabilitate față de echipa națională într-un anumit moment. Să vii cu așa ceva… Pe jucători îi apucă râsul. Cum poți să înțelegi responsabilitatea unui om care trebuie să câștige un meci?

Am zis că nu e vorba de așa ceva. O asemenea minciună calomniază, calomniază, că ceva tot rămâne în urmă. În astfel de situații nu se ia o decizie.

Bineînțeles, e o minciună atât de… Sper că nimeni nu crede așa ceva. Un om care stă în picioare 4-5 ore pe zi, discuții, antrenament… Cum poți să inventezi așa ceva? Sigur că mă supără. O să vedem. Nu se poate. Sunt niște oameni nereușiți care nu fac decât să înjure. Nu sunt capabili de altceva. Nu sunt capabili. Înjură mereu”, a afirmat Lucescu la Fanatik Superliga.

Reacție-șoc după egalul României în Cipru: "Avem un pensionar senil la națională, cu impresii de mare doctor docent"
Reacție-șoc după egalul României în Cipru: "Avem un pensionar senil la națională, cu impresii de mare doctor docent"
Tricolorii au făcut un nou pas greșit în cursa pentru Cupa Mondială de anul viitor, fiind egalați de Cipru după ce au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Denis Drăguș (2, 18). Loizos...
Mircea Lucescu îl atacă pe Mihai Stoica: „Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?”
Mircea Lucescu îl atacă pe Mihai Stoica: „Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?”
Mircea Lucescu este tot mai contestat, după ce rezultatele sale de la echipa națională sunt sub așteptări. După ce am pierdut cu Bosnia și Austria, selecționerul a remizat surprinzător și...
