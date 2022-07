Fanii lui Fenerbahce Istanbul au scandat numele președintelui rus vladimir Putin în momentul în care echipa turcă a luat gol de la Dinamo Kiev.

Din acest motiv, Mircea Lucescu a refuzat să participe la conferința de presă, însă a oferit o scurtă declarație după meci televiziunii care a transmis partida.

"Totul a mers conform planului pe care l-am făcut înaintea partidei, a funcționat și am câștigat. Dar nu puteam să luăm în calcul și reacția fanilor. Nu mă așteptam să aud asemenea scandări! Ce păcat!"

Dinamo Kiev a câștigat cu 2-1 pe terenul lui Fenerbahce Istanbul și a obținut calificarea în turul trei preliminar al Ligii Campionilor.

Dinamo Kiev a deschis scorul prin Buliaski (57), iar acesta a făcut greșeala de a-i enerva pe fanii turci. A mers în dreptul peluzei și a făcut gesturi provocatoare, fiind și avertizat de arbitru.

Suporterii turci nu au suportat afrontul. Au început să strige "Putin, Putin!" Nervos, Mircea Lucescu nici nu s-a prezentat la conferința de presă.

Până la urmă, Dinamo Kiev a câștigat cu 2-1 partida și a eliminat-o pe Fenerbahce.

