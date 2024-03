Pe cine a ținut Mircea Lucescu să felicite după calificarea lui PAOK Salonic în sferturile Conference League

PAOK Salonic este echipa momentului în Grecia, după ce a reușit calificarea în sferturile de finală ale Conference League.

Echipa lui Răzvan Lucescu a întors soarta dublei cu Dinamo Zagreb și, după ce pierduse manșa tur cu 0-2, s-a impus în retur cu 5-1.

La meci a asistat și Mircea Lucescu, care a devenit o prezență constantă la partidele lui PAOK Salonic. După meci, Il Luce a mers în vestiarul echipei, pentru a-și felicita fiul și pe jucătorii acestuia, dar și un fost elev.

Lucescu a ținut să-i strângă mâna lui Nicolae Constantin, pe care l-a avut elev la Rapid în 1999. Nae, fostul antrenor al Petrolului, este secundul lui Răzvan Lucescu și are o sarcină precisă în pregătirea jocurilor. El este responsabil cu fazele fixe, iar Mircea Lucescu a fost impresionat de felul în care acesta le organizează. În acest sezon, PAOK a marcat foarte multe goluri din faze fixe, iar la meciul cu Dinamo Zagreb două din cinci reușite au venit în urma unor scheme lucrate la antrenamente de Nae Constantin.

”Sunt bucuros pentru Răzvan și pentru echipa lui. Am vrut să fiu alături de el într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere sportiv. La nivelul ăsta, 2-0 era un rezultat de calificare. Era important să marcheze repede, cum s-a și întâmplat. Eu acum văd de sus, încerc să mă obișnuiesc cu situația asta de suporter sau de om neutru atunci când sunt două echipe mai îndepărtate de pretențiile mele, de sentimentele mele.

Au trecut 50 de ani de când am fost în pielea suporterului. Încep să înțeleg cum simt suporterii. Am vorbit cu Răzvan, am mers în cabină, i-am felicitat pe toți. Nu e nevoie să mă invite el (n.r. să sărbătorească), o fac eu oricum, dar bineînțeles că vom fi împreună. E o nebunie la stadion, rezultatul, maniera de joc au fost entuziasmante. Stadionul era înconjurat de suporteri”, a spus Mircea Lucescu după joc.

PAOK Salonic va întâlni în sferturile de finală ale Conference League echipa belgiană Brugge, prima manșă urmând a se disputa în deplasare, la 11 aprilie. În cazul în care va trece de belgieni, PAOK va juca pentru un loc în marea finală cu învingătoarea dintre Plzen și Fiorentina. Finala Conference League este programată la Atena.

