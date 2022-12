Mircea Lucescu, după moartea lui Pele: "România are ceva din el. Tricoul lui este la mine. Nici nu l-am spălat"

Decesul lui Pele l-a întristat pe Mircea Lucescu.

Românul s-a întâlnit cu Pele la Campionatul Mondial de Fotbal din 1970.

Atunci, Brazilia a învins România cu 3-2, iar Mircea Lucescu a făcut schimb de tricouri cu sud-americanul.

"Am stat câteva zile împreună. Rică le-a ieșit în față și l-a luat în brațe pe Pelé, așa, mai tare, l-a strâns puțin. Am discutat atunci cu el, cu ei, ceea ce ne-a ajutat, pentru că i-am văzut cum sunt. Înainte, ne era puțin teamă de ei. Apoi, acea teamă a dispărut, chiar dacă ne-au impresionat cu constituția lor fizică. Nu eram obișnuiți să vedem brazilieni atât de bine fizic, chiar și cei mici, cu musculatura dezvoltată.

Avea tot ce îi trebuie pentru marea performanță, la cel mai bun nivel. Tehnic, fizic, tactic, totul era la înălțime. Am mai spus, era ca Michael Jordan, un lider. Fantastic pe teren. De-o exigență maximă cu el și cu coechipierii. Chiar rău cu colegii, nu mai zic de adversari, pentru că nu accepta altceva decât victoria. România are ceva de la Pelé. Tricoul lui este la mine. Nici nu l-am spălat de atunci, are încă urme de iarbă", a spus Mircea Lucescu pentru gsp.

Pele a murit la vârsta de 82 de ani într-un spital din Sao Paulo.

