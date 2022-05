Mircea Lucescu va împlini 77 de ani în luna august, dar nu are de gând să se retragă din fotbal.

Ba mai mult, el a decis să continue la Dinamo Kiev, în ciuda situației tensionate din Ucraina, refuzând o ofertă generoasă din altă țară.

"Am contract până în 2024, deocamdată nu pot să las echipa în haosul ăsta. Oferte există, foarte serioase... Am avut și de la Fenerbahce! Dar momentan lucrurile nu mai sunt valabile. Eu nu pot să las Dinamo Kiev în situația asta. Pentru nimic în lume. Ar fi un semn de lașitate. Plus de asta eu am trecut prin toate în fotbal. Și prin războaie... Dar niciodată n-am trecut printr-o situație în care să joc în competiții europene fără să am meciuri în campionat", a dezv[luit Mircea Lucescu la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", realizată de Ovidiu Ioanițoaia.

