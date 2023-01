Mircea Lucescu, între Sir Alex Ferguson și Josep Guardiola! Clasamentul celor mai de succes antrenori

Goal.com a realizat clasamentul antrenorilor cu cele mai multe trofee în palmares.

Legendarul Sir Alrx Ferguson este lider în acest clasament, având 49 de trofee, cele mai multe obținute, bineînțeles, cu Manchester United.

Pe locul doi este Mircea Lucescu, românul care a "colecționat" 35 de trofee într-o carieră de manager care a început în 1979, când era jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara.

Cel care îi "amenință" poziția lui Lucescu este Josep Guardiola, care are toate șansele să câștige cu Manchester City măcar câte un trofeu pe sezon.

Valery Lobanovski și Ottmar Hitzfeld completează Top 5.

The most successful managers in history 🏆 pic.twitter.com/YnAxEASG3r