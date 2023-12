Verdictul lui Mircea Lucescu după tragerea la sorți pentru EURO 2024

Mircea Lucescu și-a spus părerea, după ce România şi-a aflat grupa de la EURO 2024. Antrenorul român a declarat că „tricolorii” au fost norocoşi la tragerea la sorţi, aşa cum s-a întâmplat şi atunci când şi-au aflat adversarele din preliminarii.

„O grupă echilibrată, asta nu înseamnă că sunt cele mai bune echipe, echilibrată în sensul că fiecare dintre echipele acestea pot obţine rezultate. Consider că Belgia are prima şansă, datorită experienţei participării la turneele finale şi a jucătorilor care joacă în campionate puternice.

În al doilea rând, eu cred că ne vom lupta foarte tare cu Ucraina, care în momentul de faţă este o echipă cu mulţi jucători în străinătate, în campionate puternice, au în spatele lor această presiune extraordinară exercitată de situaţia lor. Cu siguranţă vor da totul. Dacă se vor califica, dar se vor lupta cu Israel, care trece printr-un moment dificil.

România, Belgia, Ucraina se vor lupta. Dacă sunt meciuri echilibrate, se pot duce şi trei echipe. Putem să ne calificăm, am avut şansă. Nu au apărut cele mai bune echipe. Dacă nu luăm în considerare că Ucraina mai are de jucat. Este o grupă uşoară aşa cum a fost şi cea preliminară. Am întâlnit echipe cu alte probleme, militare, politice. Şansa se prelungeşte şi la turneul final, înseamnă mult.

S-a construit o echipă importantă, orice calificare construieşte un grup foarte puternic, nu avem jucători de foarte mare valoare, care să poată concura cu numele mari din celelate echipe, dar avem un grup foarte disponibil pentru a face performanţă. Ei au înţeles foarte bine că ne obligă această calificare, e normal să urmeze o participare pozitivă la acest turneu final, şi imediat după aceea, succes la următoarele preliminarii pentru Campionatul Mondial.

Un grup ca acesta trebuie cel puţin şase ani să ducă echipa înainte. Aveam foarte mare nevoie de asta. Sunt convins că, în condiţiile în care vom avea o evoluţie aşa cum ne-o dorim, vor urma şi echipele de club să obţină aceeaşi performanţă în cupele europene. Sunt convins de asta, una trage pe cealaltă. Cluburile îşi vor dori să participe în competiţiile europene. Se iau şi foarte mulţi bani, trebuie să fie gestionaţi, să fie daţi către centrele de copii şi jucători.

Asta poate să ajute foarte mult, e o calificare simbolică pentru tot fotbalul românesc”, a declarat Mircea Lucescu, pentru AntenaSport.