Anghel Iordanescu da de pamant cu Mircea Lucescu: "Cea mai mare prostie pe care o putea spune! Nu ma asteptam la el." De unde a plecat conflictul

Lucescu si Iordanescu au un istoric aparte de pe vremea cand cei doi jucau si antrenau pentru rivalele de moarte, Steaua si Dinamo "Cea mai mare prostie pe care o putea spune Mircea Lucescu . Nu ma asteptam la el sa faca o asemenea afirmatie. Ce poate sa garanteze antrenorul actual al Ungariei ca va reusi sa faca cu nationala? A mai facut o greseala atunci cand a fost adus Daum.A fost cea mai mare greseala pe care a facut-o Federatia. Nu cred ca Mircea Lucescu a facut aceasta afirmatie din punctul de vedere al relatiei pe care o are cu acel selectioner. Fotbalul romanesc are nevoie de o perioada cu un selectioner roman cu experienta, care a fost implicat si a avut performante in fotbalul romanesc. O sa fie interpretata afirmatia mea acum. Sa nu cumva sa se inteleaga ca nu il sustin pe Mirel Radoi . As vrea sa nu se interpreteze ceea ce spun", a spus Iordanescu la Digisport Antrenorul care a reusit cea mai buna perfomanta pentru Romania din istorie, la World Cup in 1994, a dezvaluit si preferintele sale pentru postul de antrenor la echipei nationale."Din punctul meu de vedere, FRF i-a avut pe Gica Hagi , pe Petrescu.. faptul ca ne permitem sa tinem antrenori de valoare pe tusa, pe banca, zic eu ca este prea mult. Nu este normal. Sunt convins ca veti comenta ca Hagi e prea scump si ca Petrescu vrea sa castige mai multi bani. Inseamna ca nu cunoasteti caracterele si oamenii.Sunt convins ca si Hagi, si Petrescu ar fi venit in conditii obisnuite. Pentru ei inseamna mult tricoul echipei nationale. Mai mult decat banii conteaza tricoul echipei nationale. De sapte luni de zile, Petrescu este liber. Fac aceasta afirmatie, bazandu-ma pe omul Hagi, pe omul Dan Petrescu , pe omul Razvan Lucescu , pe omul Olaroiu.Nu l-am pomenit pe Victor Piturca din cu totul alte motive, pentru ca si el, la fel ca mine, a fost injurat cand a fost la echipa nationala. Razvan Lucescu a plecat din fotbalul romanesc si a demonstrat valoarea pe care o are.Asa puteam sa-l mentionez si pe Mircea Lucescu, dar in niciun caz nu cred ca este o solutie Rossi, cum n-a fost o solutie pentru fotbalul romanesc Daum. Si a fost o mare greseala. Am pierdut un an si jumatate cu Mister Daum, care ne-a propus ca ataca si cand are mingea si cand nu o are. Probabil ataca el", a mai declarat fostul selectioner la Digisport Mircea Lucescu si Anghel Iordanescu s-au contrat dur in ultimii ani pe seama rivalitatii Dinamo - Steaua din perioada comunista.