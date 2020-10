Mircea Lucescu: "Am jucat prea prudent. Aveam 20% sanse sa trecem de Islanda"

Intrebat ce parere are despre faptul ca Romania nu a tras niciun sut pe poarta in meciul cu Islanda (cu exceptia penalty-ului, n. red.), desi in joc era calificarea la EURO 2020, Lucescu a raspuns: "Da, a fost.... e greu, asta e la nivelul asta. Nu au indraznit mai mult in prima repriza.E foarte greu cand joci un singur meci de calificare. Pentru ca oricare echipa greseste este greu, pentru ca greseala este una capitala. Eu cred ca am jucat mult prea prudent, am fost mult prea atenti la a mentine un rezultat o perioada mai lunga. Dupa care au venit golurile si din momentul ala a fost foarte greu, pentru ca ei s-au organizat perfect. Mai ales ca au jucat acasa. Daca jucam la noi poate lucrurile erau altfel. Acum urmeaza meciul cu Norvegia peste doua zile. Si asta e bine, pentru ca se trece de la un meci la altul si mai uitam din amaraciunea acestei infrangeri"."Stiam ca echipa Islandei este una foarte bine organizata si foarte disciplinata tactic. Este si motivul pentru care antrenorul lor a facut apel la fostii jucatori , care au jucat 10 ani impreuna, poate si mai mult. Si eu m-am izbit de aceeasi organizare de joc pe care au aratat-o ei aseara. Erau greu de patruns... Sigur, meciul se indrepta spre un rezultat de egalitate pentru ca nu mi s-au parut ei net superiori echipei noastre. Insa noi nu am stiut sa il blocam pe Sigurdsson (n.r. - Gylfi Sigurdsson, autorul celor doua goluri ale Islandei)... In rest, nu cred ca se astepta cineva sa fie un meci usor acolo", a afirmat Lucescu.Tehnicianul a precizat ca in opinia sa sansele Romaniei de a trece de Islanda erau de doar 20%."Noi am ratat calificarea si ramane Liga Natiunilor, unde am pornit foarte bine. Sa reuseasca sa treaca peste momentul asta si sa se duca mai departe. Pentru ca Liga Natiunilor iti da posibilitatea sa ajungi intr-un turneu final mai direct. In rest e greu... in Islanda s-a jucat in conditii foarte grele. Si terenul a fost unul dificil, alunecos, denivelat. Va spun sincer, inainte de meci sansele erau 20% pentru noi si 80% pentru islandezi. Cam astea erau sansele", a mai afirmat Mircea Lucescu.Echipa nationala de fotbal a Romaniei a ratat calificarea la EURO 2020, dupa ce a fost invinsa de selectionata Islandei cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara in semifinalele barajului pentru EURO 2020, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik.Romania a ratat astfel un nou turneu final, unul dintre cele mai importante, avand in vedere ca la Bucuresti, pe Arena Nationala, vor avea loc trei meciuri din grupele Campionatului European si unul din optimi.Islanda continua lupta pentru calificare si va juca in finala play-off-ului cu Ungaria, la Budapesta, pe 12 noiembrie.