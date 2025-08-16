"3 căpitani într-o fotografie!" Nicolae Stanciu a dat gol pentru Genoa sub ochii lui Mircea Lucescu și Răzvan Raț

Jucătorul român Nicolae Stanciu a înscris un gol în victoria obținută de echipa italiană Genoa vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, împotriva formației Vicenza, în Cupa Italiei.

Nicolae Stanciu a fost utilizat ca titular de antrenorul Patrick Vieira în meciul din Cupa Italiei dintre Genoa și Vicenza. Echipa patronată de Dan Șucu a deschis scorul în minutul 40, prin Valentin Carboni, iar în primul minut suplimentar din repriza întâi, Benassai (Vicenza) a înscris în propria poartă, dublând avantajul genovezilor. Stanciu a făcut 3-0 în minutul 54, cu un gol superb, din voleu, și a ieșit de pe teren în minutul 80, schimbat cu Venturino.

Genoa s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Vicenza și s-a calificat în 16-imile Cupei Italiei.

O GENOA SÓ SABE FAZER GOLAÇO 🥵😱😨😳 MEU DEUS, QUE GOLAAAÇO! O Stanciu fez uma OBRA DE ARTE! 3 a 0 e fora o show 🔴🔵#NoCentroDoJogo Copa Itália rolando ao vivo e com imagens no YouTube da SportyNet ❤️ pic.twitter.com/7zL78kXdnR — SportyNet (@SportyNetBrasil) August 15, 2025

La meci au asistat Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale, și Răzvan Raț, fost jucător reprezentativ al tricolorilor. "3 căpitani într-o fotografie!", s-a scris pe pagina de Facebook a echipei naționale.

