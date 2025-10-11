Ce echipă va folosi Mircea Lucescu în meciul cu Austria: "Asta e formula!"

Din meciul cu Moldova, doar Ianis și Radu vor fi păstrați în echipă FOTO Facebook Echipa nationala a Romaniei

Naționala României se pregătește de duelul cu Austria, meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, programat duminică, de la ora 21:45.

Partida va putea fi urmărită pe Antena 1 și livetext pe ziare.com.

După amicalul câștigat cu Moldova (2-1), selecționerul Mircea Lucescu pregătește o formulă aproape complet schimbată pentru confruntarea cu liderul grupei.

Potrivit informațiilor apărute, doar Ianis Hagi ar urma să fie singurul jucător care va rămâne titular și în meciul cu Austria.

Tehnicianul Ionuț Badea a propus două posibile variante de echipă: una cu trei fundași și benzi ocupate de Chipciu și Rațiu, iar cealaltă într-un sistem clasic 4-2-3-1, cu Screciu și Marius Marin la mijloc și Bîrligea în vârf.

Gabi Balint: „Lucescu nu va juca niciodată cu trei fundași”

Invitat la Digi Sport Special, fostul internațional Gabi Balint a fost tranșant și a respins prima variantă tactică.

„Prima variantă, Ionuț, trebuie să uiți de ea. Nu o să jucăm niciodată așa. A doua variantă, da, asta e formula! Cu Ianis în spatele atacantului, pentru că e nevoie de un jucător creativ acolo, dacă îi vom avea pe Mihăilă în stânga și pe Man în dreapta.

Ar fi fost ideal Răzvan Marin lângă Marius Marin, dar cum nu e sănătos, soluția va fi Screciu. Apărarea asta va rămâne 100%. În poartă cred că tot Radu va fi titular”, a declarat Balint.

Posibila formulă de start a României cu Austria:

Radu – Rațiu, Ghiță, Burcă, Chipciu – M. Marin, Screciu – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea

