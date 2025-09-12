Radu Banciu: "Vă spun eu care e marea rușine din cariera lui Mircea Lucescu"

Mircea Lucescu este tot mai contestat în urma rezultatelor dezamăgitoare de la echipa națională.

Antrenorului de 80 de ani i s-a reproșat că nu este la curent cu ultimele tendințe digitale din lumea tehnicienilor și că ține cu dinții de postul de selecționer.

Mai mult, cariera lui Mircea Lucescu a stat tot timpul în umbra patronilor de club unde a activat, care i-au aranjat meciurile, a spus Radu Banciu în cadrul emisiunii de la IAmSport.

"Mircea Lucescu a rămas selecționerul echipei naționale și cred că e mai bine așa, pentru că ar urma să fie demis definitiv cu Austria.

Avem o lună la dispoziție să ne distrăm și să ne imaginăm viitorul.

Nu e nicăieri în lume un Joe Biden care să aibă rezultate. Este inerția unor oameni, în cazul ăsta al federației, care să aibă personalitate și să îi spună că e depășit.

Nici Hagi, nici Lucescu, nu sunt antrenori. Ție frică să-i spui lui Lucescu că nu se pricepe? Ți-e frică să-i spui lui Hagi că nu e antrenor? De ce mi-l pui pe Lucescu în brațe?

Lui nea Mircea i-au rezolvat tot timpul patronii rezultatele. Au fost câteva excepții, de exemplu la Corvinul. Odată ce a ajuns mai sus, toată cariera lui rezultatele i-au fost rezolvate de patroni. La Dinamo era la miliție, la Brescia era mafiotul ăla de Coroioni, s-a mai dus la câteva rebuturi din Italia și după aia, Turcia, Ucraina, un pic de Rusia, de România, tot ce a mai venit, a avut câte un patron care îi rezolva tot. El a stat mereu-mereu cu spatele asigurat. Asta a fost marea rușine a carierei acestui om".

