Radu Banciu: "Vă spun eu care e marea rușine din cariera lui Mircea Lucescu"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 11:52
1420 citiri
Radu Banciu: "Vă spun eu care e marea rușine din cariera lui Mircea Lucescu"
Radu Banciu FOTO Captura Youtube

Mircea Lucescu este tot mai contestat în urma rezultatelor dezamăgitoare de la echipa națională.

Antrenorului de 80 de ani i s-a reproșat că nu este la curent cu ultimele tendințe digitale din lumea tehnicienilor și că ține cu dinții de postul de selecționer.

Mai mult, cariera lui Mircea Lucescu a stat tot timpul în umbra patronilor de club unde a activat, care i-au aranjat meciurile, a spus Radu Banciu în cadrul emisiunii de la IAmSport.

"Mircea Lucescu a rămas selecționerul echipei naționale și cred că e mai bine așa, pentru că ar urma să fie demis definitiv cu Austria.

Avem o lună la dispoziție să ne distrăm și să ne imaginăm viitorul.

Nu e nicăieri în lume un Joe Biden care să aibă rezultate. Este inerția unor oameni, în cazul ăsta al federației, care să aibă personalitate și să îi spună că e depășit.

Nici Hagi, nici Lucescu, nu sunt antrenori. Ție frică să-i spui lui Lucescu că nu se pricepe? Ți-e frică să-i spui lui Hagi că nu e antrenor? De ce mi-l pui pe Lucescu în brațe?

Lui nea Mircea i-au rezolvat tot timpul patronii rezultatele. Au fost câteva excepții, de exemplu la Corvinul. Odată ce a ajuns mai sus, toată cariera lui rezultatele i-au fost rezolvate de patroni. La Dinamo era la miliție, la Brescia era mafiotul ăla de Coroioni, s-a mai dus la câteva rebuturi din Italia și după aia, Turcia, Ucraina, un pic de Rusia, de România, tot ce a mai venit, a avut câte un patron care îi rezolva tot. El a stat mereu-mereu cu spatele asigurat. Asta a fost marea rușine a carierei acestui om".

Lucescu, atacat frontal! "Nea Mirciu a rămas același securist pe care nu l-a sancționat nimeni în societate"
Lucescu, atacat frontal! "Nea Mirciu a rămas același securist pe care nu l-a sancționat nimeni în societate"
Mircea Lucescu e tot mai contestat, după debutul slab din preliminariile pentru Cupa Mondială și eșecul contra Canadei. Mircea Lucescu a intrat din nou în colimatorul lui Radu Banciu, după...
”Cea mai proastă națională de când există fotbalul! O echipă tâmpă și mizerabilă cu cel mai prost antrenor”
”Cea mai proastă națională de când există fotbalul! O echipă tâmpă și mizerabilă cu cel mai prost antrenor”
Rezultatele din preliminarii l-au determinat pe celebrul jurnalist să lanseze un atac fără precedent la adresa echipei naționale și a selecționerului. Radu Banciu a lansat un nou tir de...
#mircea lucescu, #echipa nationala, #Radu Banciu, #Gica Hagi , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A venit oferta oficiala: 4.000.000 de euro pentru Stefan Baiaram!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"La revedere!" Xabi Alonso n-a stat la discutii: a dat un nume "greu" afara din antrenament

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Radu Banciu: "Vă spun eu care e marea rușine din cariera lui Mircea Lucescu"
  2. S-au înființat "Jocurile dopaților": marele campion la înot a explicat de ce alege să participe la cel mai controversat proiect
  3. Dat afară de Standard Liège după cinci meciuri, Mircea Rednic rupe tăcerea. Unde s-a terminat totul
  4. La ce echipă a ajuns băiatul lui Ronaldinho: "Mult noroc, fiule!"
  5. De 9/11, Donald Trump a participat la un meci de baseball al echipei New York Yankees. Cum a fost primit președintele american VIDEO
  6. După rezultatele dezastruoase din preliminarii, antrenorul echipei naționale și-a dat demisia!
  7. Băiatul lui Gică Popescu a debutat la noua lui echipă! A jucat 77 de minute sub privirile tatălui
  8. Legendar atacant englez care vrea să demonstreze că "nu e mort" la 38 de ani. Va juca în Serie A
  9. Victorie pentru singura româncă rămasă în cursa pentru trofeu! Meci în sferturi cu principala favorită
  10. "Trădătorul" Djokovic a mai făcut o mutare controversată: a întors spatele Serbiei lui Vučić și a plecat din țară